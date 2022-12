"¡Que devuelva el dinero!": Carrió aseguró que Cristina "va a ser condenada" y la acusó de "no tener límites"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada por la causa Vialidad, adelantando el veredicto que se conocerá hoy a las 17.30. Además apuntó contra el juez Julián Ercolini, el referente del PRO Cristian Ritondo y la influencia de los servicios de inteligencia, al mismo tiempo que se negó a referirse a la filtración de los chats que involucran a jueces, fiscales, espías y funcionarios, en una reunión secreta en Lago Escondido.

"Que tenga claro la sociedad que acá no termina, pero ella va a ser condenada y va a pasar su prisión en domiciliaria, pero lo importante es que devuelva el dinero", expresó Carrió ante TN, y aseguró que "esta sentencia produce el decomiso de todos los bienes".

"La Justicia tiene una enorme deuda con la sociedad, porque el primer informe es de marzo de 2004. Es decir que la primera denuncia pública fue ahí. Ellos empezaron a robar ni bien comenzó el gobierno de (Néstor) Kirchner", reclamó. La dirigente también destacó que "más allá de la decisión", hay que "confiar en la Justicia" y enfrentó a la Vicepresidenta cuando declaró que "no se puede ser corrupto y querer ser impune". También se refirió a los reparos que se le pidieron a la Justicia para no motivar un estallido social. "El Poder Judicial tiene que cumplir y a veces decir la verdad es muy difícil", expresó.

"La Argentina es una sociedad abusada, como si fuera golpeada por ella. Acá no hay una madre que protege, hay una madre golpeadora. Es difícil decirlo en una época de feminismo. La verdad es que así como hay mujeres que golpean a los hombres, ella es una mujer golpea a todos, incluso a su propia familia. Golpea y ejerce violencia sobre el propio PJ. Por eso se quedan todos paralizados", detalló Carrió, y luego afirmó que "el peronismo la odia".

"Nunca vi en la Justicia comportarse a cualquier persona como se comportó Cristina", señaló. "No tiene límites, pero no hay que tener miedo a la falta de límites porque quien quiera estar afuera del Estado de derecho deberá ser detenido e ir preso", agregó.

La referente también apuntó contra el funcionamiento de la Justicia. "El Poder Judicial no está para freezar las causas. No es posible que un juicio tarde 14 años. La Justicia debería ser más rápida", denunció. Y luego apuntó contra el juez federal Julián Ercolini, porque no tocó la causa: "El fiscal requirió una enorme valentía contra toda la asociación ilícita. Pero Ercolini se portó muy mal, porque en vez de abrir carpetas causa por causa, las desmembró y las mandó a distintos juzgados. Trabó durante 10 años la causa", rechazó.

También Carrió se refirió a la filtración de los chats que protagonizó el ministro de Seguridad porteño, Marcelo Silvio D'Alessandro, junto a jueces, fiscales y agentes de inteligencia por la cumbre secreta de Lago Escondido.

"Me parece que no hay que darle ninguna relevancia a lo que sucedió, es una clara operación de distracción. Los que están embarrados quieren embarrar todo. Pero yo no hablo de espionaje ilegal porque me parece que es dar consentimiento a cosas que hay eliminar", en referencia a la Secretaría de Inteligencia.

"Hay que hacer un servicio de inteligencia democrático, controlado, nosotros tenemos el proyecto, y además hay que dejar la parte internacional. Todo lo demás es basura, incluso lo del gobierno de Juntos por el Cambio, y yo de la basura no me hago cargo", criticó.

Fiel a su estilo del "fuego amigo", Carrió también apuntó contra el ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, luego de que este protagonizara un escándalo con gestos obscenos hacia la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

"Que un barrabrava presida el bloque del PRO me da vergüenza. Cuando hace ese gesto es un barrabrava. Cuando un partido decide ponerlo como presidente de bloque a alguien que en la vida privada tiene comportamientos de barrabrava, debe llamar a una profunda reflexión de quienes dirigen ese partido y sobre todo de Mauricio Macri que lo avala", disparó.

Igualmente la dirigente declaró que no tiene intención de romper Juntos por el Cambio, fuerza de la que se reconoció como fundadora.