¿Qué dice, señor? Macri dijo que en Qatar se vive "en plena libertad" y mejor que en la Argentina

Mauricio Macri volvió a hablar desde Qatar y, en esta oportunidad, elogió el "desarrollo" del país anfitrión del mundial, al tiempo que destacó que pudo llevarse a cabo por la "falta de gremios" y aseguró, pese a las graves denuncias, se vive en "absoluta libertad".

En un mano a mano con Cadena 3, el ex presidente se despegó de la feroz interna de Juntos por el Cambio y esquivó las preguntas en torno a su eventual candidatura de cara al 2023: "Hoy estoy ayudando de afuera de la cancha para ver cuál es el mejor equipo que se puede armar".

El autor del "mejor equipo de los últimos cincuenta años" fue por más y destacó el desarrollo económico de Qatar. "Hay que ver lo que pasó acá. Yo paraba siempre en el mismo hotel y cuando ves la foto en los ochenta, era un hotel en medio de un descampado. Nosotros, por políticas erróneas, nos empobrecimos; ellos dejaron de lado sus conflictos y transformaron el gas y el petróleo en desarrollo. Es triste esta comparación, pero nos tiene que generar esperanza. Si ellos lo hicieron en cuarenta años, nosotros también podemos".

Pese a que durante su presidencia las inversiones en Vaca Muerta fueron casi nulas y fue su Gobierno quien aplicó la política de endeudamiento que ahora cuestiona, Macri aseguró: "Vaca Muerta tiene recursos. Si ponemos límites a los mapuches truchos, no cobramos impuestos extorsivos y tenemos un solo dólar, podemos sacar gas y abastecer a toda Europa. Dentro de la ley. Tenemos energía, minerales. Tenemos todo. Debemos trabajar con seriedad como Scaloni".

"Las ideas populistas nos hicieron creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa; que es cuestión de ser amigo de los poderosos", sostuvo sin siquiera sonrojarse, al tiempo que sumó: "Todos se estafan, nadie invierte y si no hay inversión, no hay trabajo. Creemos que somos vivos estafando a los que confían en nosotros, después nadie más lo hace".

Si bien su presencia en el Mundial responde a su cargo de presidente de la Fundación FIFA, el ex presidente aseguró que durante estas semanas ya comenzó a buscar inversores de cara a un eventual nuevo gobierno de Juntos por el Cambio: "Hay un país por construir. Estamos trabajando para que los cataríes vengan a invertir. Lo que quieren es que cumplamos y no cambiemos las reglas".

Por último y como si fuera poco, Macri también destacó la "libertad" con la que se vive en el país anfitrión, pese a las graves denuncias por violación a los derechos humanos censuradas por la propia FIFA durante todo el torneo. "Hay un proceso de evolución en toda esta región. En este lugar se puede vivir con absoluta libertad, no hay conflicto. Apuestan por poner a Doha en un lugar importante en el mundo".