¿Qué dirán los vecinos? Grindetti pidió licencia como intendente de Lanús para asumir en Independiente

La renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente desató un caos político no solo en el club de Avellaneda sino también en uno de los municipios más populosos del Conurbano Bonaerense. En ese sentido, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que también es precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, deberá hacerse cargo del Rojo porque es vicepresidente 1°.



Desde su cuenta de Twitter, Grindetti, que es aliado de Patricia Bullrich y que formó parte de la fórmula con Doman, en la que se sumó Juan Marconi y Cristian Ritondo, afirmó: Quiero contarles a todos los socios e hinchas de @Independiente que ante la renuncia de Doman como Presidente de nuestro club, voy a asumir ese mismo cargo de forma interina como marca el estatuto”.

Y sumó en su hijo: “Me sumé a este equipo de trabajo con Marconi, Doman, Ritondo y muchos socios para aportar mi experiencia y por el amor que siento por el rojo. Así lo voy a seguir haciendo desde el lugar que ustedes me dieron hace 6 meses como Vicepresidente Primero. Esa es la responsabilidad que asumí y la voy a cumplir dejando lo mejor de mí”.



En ese punto, continuó: “Ser Presidente de nuestro club requiere de una disposición absoluta, que por mi responsabilidad cómo Intendente de @lanusmunicipio no me permite afrontar de manera permanente. Desde que esta comisión asumió se ha logrado reducir el déficit opertivo, conseguimos sponsors para aumentar los ingresos y seguimos trabajando para solucionar los terribles problemas que hemos heredado de la gestión anterior. El camino no es sencillo pero estoy seguro de que entre todos vamos a poder encontrar las soluciones que necesitamos”.



Lo cierto es que más allá de sus publicaciones, finalmente, Grindetti pidió una licencia como intendente de Lanús para asumir la presidencia del club, algo que le corresponde por estatuto. Por eso, en el municipio será reemplazado por Diego Kravetz, que supo ser secretario de Seguridad y ahora es jefe de Gabinete y precandidato a intendente.



Pero, claro, el futuro político de Grindetti en un año electoral entró en pleno colapso tras la renuncia de Doman. Es que el actual presidente del Rojo planea ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y su principal contrincante podría ser su ex socio político en Independiente, Cristian Ritondo. En el mismo sentido, y siempre dentro del PRO, Diego Santilli y Javier Iguacel también irán por la candidatura a gobernador en la provincia.



En ese contexto, Grindetti correrá con desventaja en el ámbito de la campaña si debe dedicar estos meses al club de Avellaneda, que está hundido en una crisis institucional, económica y deportiva, con serios riesgos de volver a la B, tal como sucedió en 2013. Lo cierto es que mañana, el Concejo Deliberante de Lanús tendrá un sesión extraordinaria para aprobar la licencia de Grindetti y que Kravetz sea nombrado el nuevo intendente.



Por ahora, la licencia será por 30 días. Pero es sabido que es imposible lograr un ordenamiento y una organización de elecciones dentro del club, en donde no hay candidatos de ningún espacio. Para ello primero deberá convocar a una asamblea en donde se definirá la comisión directiva de la que formará parte y luego podrá pedir una fecha para las elecciones. Lo que se sabe es que Grindetti y Ritondo rompieron relaciones hace rato por la interna política y que Doman acusó al intendente de Lanús de no haber conseguido los fondos para sanear al club. La crisis recién comienza e Independiente arde como nunca.