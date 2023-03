"¿Qué empresarios te pagan? ¿De qué vivís?": Cerruti expuso a Milei y el libertario estalló de bronca

Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca y es sabido que Javier Milei, a pesar de todas las polémicas en las que se vio envuelto en los últimos tiempos -recordemos el caso de los jóvenes que lo apoyaban y ahora rompieron con su partido por denuncias de abuso de poder- se quiere candidatear a toda costa.

Con seguridad total, él hablo en LN+ el domingo pasado, el canal donde es una celebrity y dijo: “Le gano a cualquiera. Porque la gente tiene una pésima imagen de los políticos, porque son una basura y tienen razón”. Es que en algún punto, eso se condice a la seguridad que tiene a gracias a su liderazgo que construyó a base de conferencias y espacios arengadores que le cedieron en la televisión y así puedo captar la atención de personas que ya no creen ni en el oficialismo ni en la oposición.

Sin embargo, el problema se destapó este fin de semana porque el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo corrió el viernes por lo que él tanto critica: el poder de la casta política. Sin ningún tipo de tapujos, en diálogo con el periodista José Del Río, aseguró el domingo que vive en base a dinero que gana de charlas y conferencias que da ante empresarios y libros que la gente compra y son de su autoría. Como el que anticipó que se publicará en abril y se llamará “El fin de la inflación”.

El Jefe de Estado nacional habló el viernes con C5N y se le escapó hablar del economista de la siguiente manera: "Tengo la impresión yo de que por una cuestión anímica, la juventud está poco propensa a escuchar a la política y está está más propensa a escuchar los mensajes antisistema. Y Milei parece ser un antisistema pero es una mentira. Milei es la encarnación misma del sistema. Es un trabajador de las multinacionales que toda su vida le prestó servicios a esta estructura económica que él cuestiona. A mi me controlan hasta ver quien me pagó esta carpeta y Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?", fueron las palabras de Alberto Fernández.

Esto al líder de La Libertad Avanza lo enojó. El sortea todos los meses su sueldo desde que asumió como diputado y en febrero fue de casi 700.000 pesos. Entonces, a la pregunta del Presidente de la Nación, respondió en su Twitter: "Me cuentan que el inútil del Presidente salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto".

Luego, se sumó a esta interna se la portavoz oficial del Gobierno, Gabriela Cerruti. Ella le dedicó un video en Tik tok porque no le gustó su respuesta y en este audiovisual pregunta a sus seguidores: "¿Vos sabés de qué trabaja Milei?".

Milei, por supuesto, no tardó en responder también por Twitter a Cerruti y la acusó: "Ninguna de mis actividades en el sector privado están en conflicto con mi actividad como diputado nacional".

“Todo muy lindo, pero hasta ahora no dijiste de qué trabajás. ¿Cuáles son tus ingresos, quién te los paga, qué empresas son? Así estamos seguros de que ninguna de las leyes que se debaten tienen alguna relación con alguna de esas empresas. Mis ingresos y mi DDJJ son públicos”, le espetó Cerruti en su ida y vuelta virtual. El economista entonces retrucó: "Parece que desconocés o tenés problemas de comprensión de lectura, al menos en lo que respecta al artículo 13° de la "Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública".

Este tole tole le interesó a LN+ y por eso lo tuvo sentado en el programa de Del Río durante el domingo para hablar sobre este conflicto. El legislador aprovechó además para contestarle a la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, quien volvió a criticar al diputado nacional por no asistir a trabajar al Congreso Nacional. “Lo primero que tengo para decirle es que no le mienta a la gente”, dijo el liberal y agregó: “Yo escribo libros y la gente los compra. Vivo de conferencias y me pagan en dólares”.

Después, aprovechó para criticar a Juntos por el Cambio por también correrlo por no ir a sesionar como funcionario. Milei expuso: "Que no mienta. Dice que yo falto a la Cámara. De todas las sesiones del año pasado, solo falté a una. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es no mentir a la gente. Hubo sesiones que se cayeron. En una decidí no estar, ponele que me la podés computar como una falta, pero si fueron 16, estuve en 14. Esta es una mentira que Juntos por el Cambio se encargó de instalar que yo no voy a la Cámara". Pero, el periodista tenía otros planes y quería insistir en crear una pelea contra el Frente de Todos, entonces le preguntó al lider libertario: "¿Te molesta cuando te pinchan y te preguntan de donde viene tu plata?".

"No. Yo vivo de lo que viví siempre: de dar conferencia.Lo que pasa es que yo la entiendo. A la Sra. Cerruti, ¿quién va a pagar un mango para escucharla? Para que a ella al escuchen tienen que pagar. En cambio a mí, por dar conferencia, me pagan. En dólares encima y no me pagan poquito. Mis conferencias oscilan entre 10 mil y 25 mil dólares. Qué me voy a preocupar por esta mujer. Otra cosa que hago es: escribo libros y la gente los compra porque escribo sobre cosas interesantes", respondió el economista.

Entonces, chicaneó a la portavoz del Presidente: “En cambio, ¿quién va a pagar un mango para escuchar a la señora Cerruti?”. El diputado nacional liberal aprovechó y dijo que ganará las presidenciales. Además, cuestionó a Juntos por el Cambio por la deuda: “Ellos también fracasaron”.