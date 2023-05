Que no te la cuenten cambiada: Cafiero, Bercovich y la fake news detrás de la (nueva) interna por China

El escenario de la interna del Frente de Todos (FdT) de cara a la PASO presidencial despierta todos los días nuevos frentes de batalla y la información juega un rol relevante en esta disputa. Esto quedó de manifiesto luego de la fuerte desmentida con la que el canciller Santiago Cafiero cruzó al periodista Alejandro Bercovich, tras la filtración de una nueva fake news que recalienta la interna de la coalición de gobierno.

"Es absolutamente falso lo que dijo anoche Bercovich en su programa de televisión. No hay ninguna iniciativa frenada en la Cancillería en relación con China. Afirmar eso sin chequear la información es de mala fe", denunció en su Twitter el Canciller, antes de enumerar los gestos diplomáticos y productivos que desmienten la versión brindada por el conductor de Brotes verdes.

Durante la editorial que brindó el lunes a la noche en su programa, Bercovich deslizó una versión, que también salió a refrendar en su Twitter. "La mentira que Cristina Kirchner no le perdona a Alberto Fernández: dicen que había un trío que se ocupó de boicotear todo tipo de iniciativa china que, además del Presidente, incluye a Santiago Cafiero y a Gustavo Beliz", escribió el economista. "La principal mentira de la que hablan cerca de Cristina es que China iba a frenar las inversiones por no acordar con el FMI", agregó en su publicación.

La avanzada contra los funcionarios albertistas es sostenida en off desde el ala más dura del kirchnerismo. Sin embargo, el conductor citó en su editorial a la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, quien en las últimas horas no sólo difundió desde sus redes la desmentida de Cafiero, sino que expuso: "Que conste que yo no dije eso. Eso es lo que dice La Cámpora".

"Las represas están desde el 2012 dando vueltas y están avanzando a paso lento, porque los tiempos son así", aseguraron a BigBang desde el albertismo. "El swap avanzó después de que se firmó con el Fondo y después de que Alberto le pidiera al presidente chino Xi Jinping que nos dé el swap y nos devuelvan los 500 millones que pusimos entre el 2020 y el 2021, para que las represas no paren. Algo que lo devolvieron recién este año, después de acordar con el FMI", añadieron.

Cafiero procedió entonces a detallar cada uno de los avances bilaterales a la hora de acusar a Bercovich de haber caído en una noticia falsa. "El vínculo bilateral se fortaleció y avanzamos en muchos aspectos", escribió el Canciller.

"El 27 de enero de 2022 realizamos la V reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica. Repasamos allí las principales iniciativas que podrían estimular la inversión y el comercio entre ambos países", reveló Cafiero, y enumeró: "El 6 de febrero de 2022 firmamos con China un acuerdo histórico y estratégico: el Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI".

"El financiamiento para obras estratégicas de infraestructura se instrumenta a través de dos mecanismos: uno ya aprobado, que contiene 10 obras, el Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica (DECCE). Y otro mecanismo que identifica 6 obras principales y un listado de tareas para avanzar con otros proyectos, el Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta. En ambos casos la coordinación estuvo a cargo de Cancillería y se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Embajada China", reveló en su hilo de tuits.

"Dentro del DECCE entre la Argentina y China se destacan obras como las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Carlos Cepernic; el proyecto de adquisición de material rodante Roca eléctrico; la Cuarta Central Nuclear en Zárate; el Parque Eólico Solar Cerro Arauco en La Rioja; proyectos de modernización para distintas líneas de ferrocarriles, entre otros", repasó Cafiero.

El canciller recordó que el 23 de agosto del 2022 se realizó en Buenos Aires la XXI Reunión de la Comisión Mixta Económico Comercial entre la Argentina y China, para revisar el estado de las relaciones bilaterales en materia de inversiones y comercio, y que el mismo mes "Alberto envió una nota a Xi Jinping donde Argentina solicitó formalmente a China el ingreso a los BRICS", donde el apoyo recibido "fue contundente".

El repaso de las acciones diplomáticas que desmienten la versión que brindó Bercovich continuó con la confirmación del trabajo en conjunto con China "para llegar a un texto de consenso para el Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta".

También aseguró que en 2021 y 2022 mantuvo varios encuentros bilaterales con el ex canciller chino Wang Yi, y que el 30 de enero él fue el primer canciller sudamericano en dialogar con su reemplazante, Qin Gang.

Cafiero además recordó que el 12 de abril desde su cartera "enviaron una nota conjunta a las autoridades chinas identificando productos en los que se debían agilizar las conversaciones para poder sostener y ampliar las exportaciones argentinas".