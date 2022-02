Que no te la cuenten cambiada: cuántos argentinos se fueron al extranjero en la "era Macri" y cuántos lo hicieron este año

Una vez más, el ex presidente Mauricio Macri pateó el tablero de la discusión política y publicó una carta desde sus redes sociales dirigida "A los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan". En su misiva digital, el referente del PRO volcó datos sobre la cantidad de ciudadanos que decidieron radicarse en el extranjero y aseguró que "estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia". Los datos de Migraciones que lo desmienten y la dura respuesta del Gobierno nacional.

De acuerdo a los números oficiales de Migraciones, durante el macrismo se fue a vivir al extranjero el doble de la cantidad de personas que deciden hacerlo este año. En concreto, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, hizo públicos los datos reales y oficiales que no se corresponden por los citados por el ex presidente en su carta digital.

"El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 por día. Mientras, al tomar los datos de la declaración jurada migratoria desde 2020, el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mirad", precisó la funcionaria, al tiempo que sumó: "Al día de hoy, los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos el 7/9/20. No hay datos oficiales previos. La información oficial. Dato mata relato".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La funcionaria luego detalló los datos más actuales: "En 2021, el 1,94 por ciento de las personas que salieron del país declaró que se iba por mudanza. El 70 por ciento declaró turismo y el trece por ciento por trabajo".

Pese al cruce de datos, lo cierto es que el mensaje político del ex presidente no es ingenuo, ni nuevo. Ya en julio del año pasado, BigBang realizó un informe especial cuando desde su gira por Europa, Macri ya se había referido (pero sin números concretos) al "éxodo que ha habido en la Argentina en este año y medio no se vio nunca en la historia”.

De acuerdo a los números oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones a los que tuvo acceso BigBang, fueron 26.728.357 los argentinos y extranjeros (con documentación argentina) que abandonaron el país entre el 16 de marzo de 2018 y el 30 de junio del 2019. En tanto, el número de ciudadanos que lo hizo entre el 16 de marzo de 2020 (pocos días antes del inicio de la pandemia de Covid-19 en la Argentina) y el 30 de junio de este año fue de 729.386. En efecto, el informe no detalla cuántos de esos argentinos se radicaron en el extranjero, sino que incluye también a aquellos que cruzaron la frontera con motivos turísticos (lo que explica también el fuerte descenso del último período, por las restricciones mundiales sanitarias).

Atentos a la falta de cifras oficiales precisas, apelamos al informe publicado por la ONU en el año 2019, el número de argentinos que decidió emigrar entre el 2015 y el 2019 fue 36.205, lo que representó un crecimiento del 3,7 por ciento de la cantidad total de argentinos viviendo en el extranjero. En 2015, la cantidad de argentinos en el extranjero ascendía a 946.815 (484.126 eran mujeres y 462.689 hombres). Dos años más tarde, la cantidad de radicados en el exterior ascendió a 977.209: es decir que durante los primeros dos años de gestión de Juntos por el Cambio abandonaron el país 30.394 ciudadanos; un promedio de 41 emigraciones por día.

El salto se dio en 2019, cuando la administración de Macri ya sufría de modo directo los coletazos de la crisis económica y financiera. Ese año, el número de argentinos en el extranjero trepó a 1.013.414, un 3,7 por ciento más de los que lo vivían afuera en el 2017 y un 3,82 por ciento más de los que lo hacían a diciembre de 2015. En total, fueron 66.599 la cantidad de argentinos que decidieron rehacer sus vidas fuera del territorio nacional durante la administración anterior; un promedio de casi 46 partidas diarias.

"El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en el último año y medio no se vio nunca en nuestra historia, nunca, nunca", reforzó Macri, sin precisar la fuente de su información durante la conferencia, al tiempo que sumó: "Toda la gente que puede emprender, ha decidido llevar su vida a otro lugar porque siente que este modelo de atropello, de no reglas, pone en riesgo que sus hijos no tengan futuro. A ellos les iba bien, muchos se han ido aún yéndoles bien, porque no sienten que en un sistema tan anárquico y propicio para comportamientos mafiosos uno pueda desarrollar una familia".

Si tomamos los datos de la Dirección Nacional de Migraciones que contemplan el período marzo 2020 - junio 2021, fueron 729.368 la cantidad de argentinos que viajaron al extranjero con distintos fines. Muchos de ellos lo hicieron por motivos turísticos y regresaron al país, aunque todavía no hay cifras oficiales en torno al porcentaje que decidió radicarse en el extranjero. De todos modos, la cifra expone que las salidas oficiales no advierten el éxodo del que habló el ex presidente en 2021 y en los últimos días.

Evolución de los migrantes argentinos, según el reporte oficial de la ONU:

2019: 1.013.414

2017: 977.209

2015: 946.815

2010: 938.087

2005: 808.409

2000: 555.587

1995: 481.996

1990: 430.169

¿En qué países viven los 1.013.414 argentinos que se radicaron en el extranjero?

España: 259.946

259.946 Estados Unidos: 215.239

215.239 Chile: 72.816

72.816 Italia: 71.880

71.880 Paraguay: 58.535

El ranking sigue así: Bolivia, Israel, Uruguay, Canadá, Australia, Perú, Alemania, México, Francia, Reino Unido, Venezuela, Suiza, Ecuador, Sudáfrica, Países Bajos, Colombia, Suecia, Japón, Panamá, Bélgica, Dinamarca, Nueva Zelandia, Austria y Costa Rica.