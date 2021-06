Que no te la cuenten cambiada: la nueva Fake News de Todesca y el Tesoro de Estados Unidos

En las últimas horas, BigBang detectó una nueva fake news o información quirúrgicamente tergiversada para cambiarle el sentido a las declaraciones que realizó ayer Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de la Nación. ¿Qué pasó ahora? La funcionaria se refirió a las críticas que los partidos de la oposición realizaron contra el plan económico del Gobierno al que calificaron de "inexistente", pero su explicación del modelo productivo en el que trabaja la administración de Alberto Fernández fue vinculada por uno de los diarios de mayor caudal de lecturas del país a la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo con el subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo.

En concreto, Adeyemo le expresó a Guzmán que "un marco sólido de política económica para Argentina que aporte una perspectiva para el crecimiento del empleo en el sector privado tendría el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional". Pero el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos de cara a las negociaciones que el país lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un nuevo programa de financiamiento de la deuda no tuvo la repercusión mediática que el tema amerita, sino que además se utilizaron declaraciones de la jefa de Gabinete en las que hablaba de otros actores para cuanto menos complejizar las negociaciones y los acuerdos que la cartera de Economía lleva adelante desde diciembre del 2019.

¿Qué fue lo que dijo Todesca en alusión a los planteos de la oposición y no en relación al respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? "Cuando dicen que no hay un plan económico es porque no es el plan que ellos quieren. Nuestro plan siempre fue el mismo, siempre dijimos que es la producción, el estímulo a las exportaciones, la sustitución de importaciones allí donde el país tiene capacidades productivas, es el empleo con derechos. Este es un año de crecimiento y ellos instalan que no tenemos plan. No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa", precisó son claridad en declaraciones a Radio 10.

Un día después, la vicejefa de Gobierno volvió a dar una entrevista, ahora a la señal C5N, en la que le preguntaron por sus supuestas críticas al Tesoro de los Estados Unidos. "En realidad fue un diario el que asoció mi comentario al comunicado que había hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Yo no me había referido a eso, me refería a la oposición en la Argentina. Uno de los varios latiguillos que ellos usan es la afectación de las libertades, como si este Gobierno tuviera algún plan en ese sentido. Lo único que han habido fueron restricciones a la movilidad, absolutamente explicadas por la pandemia aquí y en el mundo. Del mismo modo, quieren instalar una y otra vez que en la Argentina no hay un plan económico y a mí me parece francamente increíble, porque desde que estábamos en campaña nosotros dijimos con claridad cuáles eran nuestros objetivos", precisó Todesca.

La jefa de Gabinete enumeró a la producción, el empleo y el aumento de las exportaciones como algunos de los ejes centrales del modelo de desarrollo productivo. "También la sustitución de importaciones y poner en valor todo lo que los argentinos y argentinas sabemos y podemos hacer, para desandar este camino de especulación y finanzas que nos ha llevado otra vez a una crisis tan grande como la que experimentamos en el 2018 y 2019", sumó, al tiempo que cuestionó: "Me parece francamente muy injusto, porque ha habido un plan desde el inicio. Por supuesto, tuvimos que hacer adaptaciones que están explicadas por la pandemia; pero aún en pandemia, ¿qué es lo que el Estado Nacional hizo? ¿A qué se dedicó? Obviamente a proteger el empleo, la producción... y hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en ese sentido para proteger a las empresas y proteger a las familias. Esto la oposición lo sabe, pero trata de instalar la idea de que en realidad no tenemos plan. Ellos sólo le llaman plan, al suyo. Pero ese plan ya fracasó y le hizo mucho daño a la Argentina".