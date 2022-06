Que no te la cuenten cambiada: las cifras falsas con las que Milei justifica la venta de órganos

Después de hacer pública su cuestionada posición a favor de la venta de órganos en la Argentina, Javier Milei volvió a referirse al tema y brindó una batería de polémicos argumentos para insistir en el proyecto.

"Prefiero decirte una verdad incómoda, antes que una mentira confortable", fue la respuesta del diputado nacional a Jorge Rial cuando, en plena entrevista con el ciclo radial Argenzuela, el conductor le preguntó si le preocupaba su abrupto descenso en las encuestas, en especial después de que plantó su posición en torno a la venta de órganos en el país y la portación de armas. "No me importa, porque yo digo mi verdad", retrucó.

"Más fácil es contestar, como contesta la mayoría de los políticos, que antes se fija qué dice un focus group y le dice a la gente lo que quiere escuchar. No es así. Si yo hubiera hecho eso hace nueve años, cuando empecé a salir en los medios, tendría que haber recitado el socialismo. En esa época ser liberal era una mala palabra", prosiguió.

-¿Vos seguís pensando lo mismo? ¿Un mercado libre de órganos? ¿Eso lo seguís pensando o recapacitaste?

Milei: "Lo voy a poner en otros términos. ¿Sabés cuántas personas mueren en Argentina por año? 375 mil personas. ¿Cuántos órganos toma el Incucai para los transplantes? 269.

Información chequeada: de acuerdo a las cifras oficiales del Incucai, en lo que va del 2022 ya se realizaron 1.300 trasplantes de órganos y corneas en el país. Del total de trasplantes, 700 pacientes recibieron un trasplante de órganos, 613 provenientes de donantes fallecidos y 87 de donantes vivos, y, además, se realizaron 666 trasplantes de córneas.

Pese a que los datos a los que hizo alusión son falsos, el diputado nacional prosiguió en su análisis. "¿Cuántas personas necesitan un órgano? 7.500. De tener 375 mil potenciales donantes a llegar a 269 hay una ineficiencia enorme", reforzó, de nuevo con datos falsos.

"Después tenés un problema, al margen de la ineficiencia de las campañas, tenés un problema de brutal exceso de demanda. Eso es porque no hay un precio. Que no haya un precio explícito, no quiere decir que no haya un costo de oportunidad con estos errores. El costo de oportunidad es que hay 7.500 personas que la pasan muy mal y que pueden llegar a morir", insistió.

Información chequeada: en 2021, hubo 3.181 trasplantes de órganos y córneas, un 40% más que en 2020, año atravesado por la pandemia de Covid-19.

"Hay distintas formas de hacerlo. Si tuvieras un mercado de órganos, cuando te morís eso se resolvería mucho más eficientemente", disparó el libertario, que fue interrumpido por el conductor: "Pero va a acceder solamente el que tiene guita".

Milei volvió a apelar a los datos falsos para justificar su posición. "Con este mecanismo no accede ninguno. El punto que tenés que ver es si hay más o menos órganos en el mercado. Si hay más, estás haciendo que menos gente se muera y que sufra".

"La realidad puede no gustarte, lo que vos no podés hacer es pelearte con la realidad", insistió el diputado nacional, que sustentó a lo largo de todo el mano a mano su posición con datos que no coinciden con los publicados año a año por el Incucai.

Información chequeada: el único dato veraz al que aludió Milei fue la cantidad de personas que necesitan un trasplante en la Argentina: hoy son 7.347.

"En Argentina trasplantamos relativamente mucho más: de esos 7.300 pacientes en lista de espera, probablemente al cabo de este año habremos trasplantados 2.000 pacientes, es decir más del 25%", resaltó el presidente del Incuai, Carlos Soratti, y reconoció: "Esto representa un desafío que el sistema de salud tiene que mejorar".