Que no te la cuenten cambiada: qué hay detrás de Massa y los fakes con la cocaína

Wow, wow, wow. ¡Paren todo! No todo vale en campaña política, o al menos eso es lo que que quiso reflejar Malena Galmarini, titular de AySA cuando se difundió y viralizó un video de Sergio Massa que coincidentemente, es su pareja desde hace más de 25 años.

Las redes se inundaron con las imágenes del Ministro de Economía entrando a un recinto para una visita oficial y de campaña, pero su cara distorsionada y mirada perdida, lo mostraba como si estuviera bajo los efectos de estupefacientes. Es por eso que Galmarini hizo su descargo: “¿Posta te decís periodista?”, empezó y continuó: “Sos un pobre tipo (o troll) que tiene cero empatía por aquellos que de verdad tienen problemas de consumo”, expresó.

Además fue más allá y habló sobre los problemas de consumo. “La droga hace añicos la vida de las personas y sus familias. Un poco de respeto cada tanto no vendría mal”, dijo la titular de AySA enojadísima y poniendo en claro su postura.

Y terminó: “El trabajo comunitario con profesionales, agentes capacitados, promotores barriales, etc., y un país con una salida que no sea, como dicen ustedes, Ezeiza, sino la posibilidad de creer y crear un futuro es de lo que deberías estar hablando”.

Galmarini estuvo encendida todo el día desentramando noticias falsas, contestando a bots y señalando fake news. Un ejemplo claro fue la respuesta a una usuaria que los acusaba: “Si no fuera por la droga, ustedes no tendrían financiamiento”; ella contestó rapidísima: “Tenés pruebas, hiciste la denuncia. Tirar mierda (SIC) es fácil. Sobre todo desde una cuenta fantasma, que es bastante de cag*n/a. Si no la denuncia te la clavo yo…”.

Bombita: el periodista tuitero Gonzalo Ziver que realizó el video es el mismo que se volvió viral por difundir todo lo relacionado con las visitas a Olivos, él mismo hizo el mashup de Massa con la introducción de la serie "The Walking Dead".

Massa, los fakes y la cocaína

No es la primera vez que una noticia falsa se produce para hacer añicos la imagen del Jefe del Palacio de hacienda. Allá por el año 2022 circulaba en Facebook (y en otras redes sociales) una foto de Massa junto a Cristian Ritondo y Facundo Moyano reunidos frente a una parrilla, como si estuvieran haciendo una asado.

El detalle que sorprendió a todo el mundo, fueron las cuatro líneas de cocaína servidas sobre la mesa que estaba al frente de los tres políticos. El escándalo no se hizo esperar y varios medios de comunicación también la difundieron.

Sin embargo, desde el medio Chequeado investigaron hasta encontrar la verdad: la foto era de enero de 2015 (siete años antes) y en la mesa no había nada. Es decir que las líneas de cocaína habían sido agregadas a través de foto montaje, en ese momento Massa era el presidente de la Cámara de Diputados.

No todo vale en campaña

Lo demostró el Diputado Tomás Ledesma del Frente de Todos. Esta vez, el implicado fue Martín Tetaz que quedó totalmente expuesto por una fake news sobre la devolución del IVA.

Tetaz, que está en contra de la medida que beneficia a 22 millones de argentinos, aseguró que él mismo estaba calificado para recibir el beneficio. Por eso, dijo que: “La idea es mala y está mal instrumentada”.

Sin embargo, Ledesma tenía todo preparado. A través de una simple consulta en la página de AFIP, descubrió la verdad: “Lo escuché a Tetaz, y la verdad es que creo que los que tenemos la responsabilidad de hacer uso de la palabra tenemos que constatarlo con hechos concretos”, empezó y lo remató: “Con el número de CUIT que figura en el CV del diputado Tetaz, figura no incluido en la página de AFIP. Luego con el acompañamiento mediático se instalan cuestiones que no son verdad y la posverdad pasa a ser prioridad”.