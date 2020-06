Que pasará con la cuarentena después del 28: se viene una fase con más restricciones en el AMBA

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta resolvieron esta tarde decidir el jueves o viernes próximo como sigue la próxima etapa de la cuarentena por el coronavirus, pero fuentes al tanto de las conversaciones adelantaron que se viene una etapa con más restricciones debido al sostenido crecimiento en la curva de casos que se registra en las última semanas.

La reunión en Olivos entre el Presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño siguió en la misma línea de la que mantuvieron el viernes en La Plata Kicillof y Rodríguez Larreta de coincidencia en la preocupación que genera que entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires concentren el mayor número de casos y que vaya en aumento sostenido.

De todos modos, en la reunión de hoy se resolvió no tomar ninguna decisión y esperar hasta el próximo jueves o viernes cuando los tres mandatarios se volverán a reunir con los datos de toda la semana para resolver cómo sigue la cuarentena en el AMBA después del 28 de junio.

Pero cómo los casos de contagios no bajan y los números de ocupaciones de camas y de unidades de terapia intensiva no ceden, no es ninguna de extrañar que se decida volver a aplicar mayores restricciones de modo de frenar el crecimiento de contagios para que no se sature el sistema sanitario.

En principio, durante estos días se va a hacer hincapié en el control del uso del transporte público, en la idea de que el tránsito entre las dos jurisdicciones es lo que hace propagar la enfermedad.

También va a continuar el trabajo de segundas líneas, hasta que Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta se vuelvan a encontrar y decidir cómo se instrumenta la nueva etapa con mayores restricciones.

En la última semana, los reportes diario que elabora el Ministerio de Salud de la Nación dieron cuenta de un significativo aumento de los contagios en el AMBA, que concentra el 93% de los casos del país.

“No sabemos si será volver a la fase 1 o a la fase 2, pero parece claro que se viene una etapa con mayores restricciones”, confió una fuente al tanto de las conversaciones que llevaron adelante esta tarde en la residencia de Olivos, donde Fernández concentra su trabajo luego de la recomendación de su médico personal.

Fue Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, quien esta mañana dijo que volver a la Fase 1 en el AMBA "sería para detener la circulación y organizarnos",aunque es una decisión que aún no se definió.

En la misma línea del gobierno nacional, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Daniel Gollan apuntó que "hay consenso con la Ciudad de Buenos Aires para una restricción fuerte".

En la ciudad de Buenos Aires hay coincidencia también en la necesidad de aplicar mayores restricciones a partir del próximo lunes, cuando vence la última prolongación de la cuarentena anunciada por el presidente Fernández.

Desde entonces, la curva de contagios no se aplanó ni se achicó: creció día tras día, por lo que la nueva etapa en la región del AMBA será más restrictiva.