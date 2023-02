"Queremos frenar la obra": los vecinos de la Comuna 9 se niegan al nuevo Metrobús de Larreta

Si existe una marca personal en la gestión del PRO, esa son los denominados Metrobús, los carriles exclusivos para colectivos que se inauguraron en la avenida Juan B. Justo hace más de 10 años, cuando Mauricio Macri todavía era jefe de Gobierno porteño. Luego vinieron muchos más en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta, cuando las gestiones los acompañaron, los llevaron al Conurbano Bonaerense.

El próximo que quieren imponer en la gestión porteña, es el que irá por la zona de Flores, Parque Avellaneda y Mataderos, recorriendo las avenidas Juan B. Alberdi, Bruix y Directorio, desde San Pedrito hacia el oeste. Aunque los vecinos se oponen a la obra por considerarla innecesaria, tal como lo manifestaron durante la asamblea que realizaron el jueves en la esquina de Fernández y Directorio.

En BigBang hablamos con Jorge Elger, presidente del Centro Comercial Alberdi de Mataderos, y uno de los principales impulsores de la negativa a la decisión gubernamental. El referente destacó sus principales razones para que no se concrete la obra y denunció que fue una decisión completamente inconsulta por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia los vecinos y comerciantes.

-¿Cuáles son las principales razones por las que se oponen desde el Centro de Comerciantes al proyecto del Metrobús en Mataderos?

-Nos oponemos al proyecto por dos motivos. El primero es un tema formal, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) jamás, en este caso, respetó la Constitución de la Ciudad, que dice que obras de este tipo tienen que pasar por el Consejo Comunal y las autoridades de la Junta Comunal, y a ninguno se le pidió opinión al respecto. La segunda cuestión es que es un Metrobús totalmente innecesario, porque el tráfico corre fluido por las avenidas. Fundamentalmente en el primer tramo, que es el que hoy está en marcha para hacer, que es el que va desde San Pedrito a Bruix y el regreso por Directorio hasta San Pedrito, porque son avenidas de una sola mano, y el conflicto de estancamiento del transporte es entre Carabobo y San Pedrito por Alberdi, porque en esa parte está angosta y no se terminaron de expropiar las viviendas, para ensancharla, que es una Ley que tiene más de 40 años. Allí se ve que hay edificios que están construidos más adentro de las viejas casas y de la línea de edificación. Y el otro tema, que es de índole laboral, es la parte de Alberdi en la zona de los sanitarios, donde la obra imposibilitaría estacionar y la carga y descarga con camiones de gran porte. Eso implicaría el cierre de más de 400 comercios y la pérdida de más de dos mil puestos de trabajo.

-¿Por qué esgrimen que la obra significaría la pérdida de dos mil puestos de trabajo?

Fundamentalmente porque va a afectar el comercio que está en el área de venta de sanitarios, porque con el Metrobús va a ser imposible estacionar, hacer el trabajo de carga y descarga de los camiones de gran porte. Eso va a implicar cerrar muchos de los comercios, la pérdida de más de dos mil puestos de trabajo, entre las familias y empleados que hay en este tipo de comercios, y todo lo que se mueve alrededor. Y va a generar un cierre importante, que va a habilitar otro gran negocio: el inmobiliario, el cual va a intentar comprar terrenos a más bajo costo y construir edificios. Además, los vecinos y compradores saben que es un lugar estratégico de compra de griferías, cerámicas, donde hay una concentración de comercios y se puede ir a visitar y comparar precios, calidad, diseño.

-¿Cómo se inició el proyecto de Metrobus de Mataderos y cómo empezaron ustedes a oponerse?

El proyecto de Metrobús en la zona nuestra jamás fue consultado y nos enteramos en varias oportunidades de la idea. Porque este es un intento que viene haciendo el GCBA hace varios años, lo tira en los medios de comunicación y cuando aparece algún tipo de rechazo se frena el avance. Pero este año fueron más fuerte y más rápido. No fuimos consultados y estuvimos averiguando, a partir de haberlo visto publicado en los medios, con los autoridades de la Comuna 9. El presidente de la Comuna, Maximiliano Mosquera, desconocía totalmente este intento. A partir de nuestra consulta como centro comercial, hizo las averiguaciones y le contestaron que no era real. Pero bueno, después sí avanzaron. Nosotros pedimos una opinión a la Junta Comunal, y de los siete comuneros, cinco se manifestaron en contra de hacer ese Metrobús, que afectaba a la idiosincrasia de nuestro barrio y al comercio. Y los otros dos se abstuvieron. Nadie estuvo a favor. De los cinco que se opusieron, tres eran del Frente de Todos (FdT), y los otros dos uno de la Coalición Cívica (CC) y de la Unión Cívica Radical (UCR).

-¿Cómo se viene dando la discusión con otros vecinos que consideran que sería algo que los favorecería? Sin importar lo negativo que ustedes exponen.

La conversación con los vecinos, en líneas generales da como resultado que desconocían el proyecto y se empezaron a enterar por nuestra participación en los medios. En general comprenden y también están en contra de este Metrobús. Primero porque lo consideran innecesario, saben que hay pocas líneas en el trazado y no se ve afectado quien toma el transporte público de pasajeros en los tiempos, porque son arterias fluidas. Y además se oponen porque cambiaría la fisionomía de un tránsito habitual que tiene nuestro barrio.

-Como comerciantes alegan que no fueron consultados sobre la obra, ¿esto suele ser habitual en el Gobierno porteño? ¿Los invitaron después de las protestas y cortes que organizaron?

El GCBA, en este tipo de obras, por lo menos nosotros no estamos al tanto que se tome el trabajo de hacer un verdadero estudio de campo y de conversar y plantear que hagan modificaciones los comerciantes. Eso ya sabemos que no es así. Hay otro tipo de actividades que han hecho, por lo menos en nuestro barrio, que fue en diciembre, cuando aprovecharon las fiestas para hacer los centros comerciales a cielo abierto. Allí sí han conversado con el Centro Comercial, pudimos acordar algunas cosas en conjunto, pero la decisión final siempre la tienen ellos, sin a veces escuchar puntualmente muchas cosas que nosotros planteamos. Así que en este caso no escapa a las generalidades de la ley, y avanza a contrapelo de lo que pensamos, no solamente el comerciante, sino el ciudadano de la Comuna 9.

-Ustedes aseguran que la obra no tiene sentido por ser en dos avenidas de mano única que no acumulan tanto tránsito y que sólo utilizarían dos líneas de colectivos, pero el Gobierno asegura que serán doce. ¿Por qué se da esta interpretación diferente?

Como decía anteriormente, las avenidas son fluidas, es falso que pasan 12 líneas. Toman algunas como la 114, que solamente toma una cuadra en un desvío. Lo mismo pasa con las líneas que terminan en el Parque Avellaneda, que solamente recorren tres cuadras sobre el final de su recorrido, por lo tanto no tiene nada que ver.

¿Cómo continúa su pelea? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensan para impedir que se avance con este proyecto?

Nosotros en este momento no bajamos los brazos. Hemos hecho la presentación en la Justicia, un recurso de amparo, estamos presentes frente al avance de algunas obras preliminares a la instalación del Metrobús, con participación importante de los ciudadanos que van enterándose de esta obra porque en ningún lado sale publicada y si no fuera por nosotros y por los medios que toman esta reivindicación nuestra y la ponen a la vista de todos. Queremos frenar la obra con todas las medidas que tengamos a nuestro alcance.