Quién es el concejal de Juntos por el Cambio que fue denunciado por llamar a "fusilar" a Cristina

Los discursos de odio están en la mira de la institucionalidad política, luego de que el jueves 1° a la noche, intentaran asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Su imagen cara a cara con el arma que Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló dos veces, sensibilizó a gran parte de la clase política argentina, y generó que muchos referentes se replanteen las formas y la intensidad de ciertos planteos y críticas.

El cambio fue tal, que muchos de quienes se pronunciaron en los días previos al atentado, quedaron en posición adelantada por la ferocidad de sus planteos y propuestas respecto a la pena que debía enfrentar la Vicepresidenta por la causa conocida como vialidad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Uno de ellos fue el productor rural Román Gutiérrez, también concejal suplente de Juntos por el Cambio en la localidad bonaerense de Pergamino, quien durante un video que subió a su cuenta de la red social Twitter, protestó e insultó a quienes apoyaron a CFK: "Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil put… defendiéndola a la cara de verg…, la conch… hija de mil put…, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil put… también".

Denunciado por el gobierno

Desde el oficialismo nacional están buscando tomar cartas en el asunto en relación a todos las convocatorias públicas a matar. Es por eso que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció de forma penal a Gutiérrez, por su convocatoria al fusilamiento de la expresidenta. "Este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de ‘odiada’, a quien en este caso hay que ‘fusilar’", expresa la acusación.

La causa, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Buenos Aires, sería por romper el artículo 209 del Código Penal, que establece una pena de dos a seis años de prisión para quien públicamente instigue "a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

"No puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno", se destaca en la denuncia de Pietragalla Corti.

Un ejemplo para algunos medios

El concejal suplente de JxC por Pergamino decidió enfriar la situación luego de que se diera el ataque a CFK, cuando publicó un nuevo tuit solicitando el perdón por sus expresiones: "Pido disculpas por haber subido un video que estaba en redes sociales a todos que se sintieron ofendidos", escribió.

El gesto de tirar la piedra y luego esconder la mano, también puede atribuirse a ciertos medios de comunicación. Tal es el caso del portal de noticias de la señal TN, quienes en noviembre de 2021 publicaron un artículo alrededor de Román Gutiérrez, tomándolo como ejemplo por haber preferido un lugar no expectable en la lista, y no uno de los primeros cinco como querían en su fuerza política.

"Para él, mucho más interesante e importante que ocupar una banca es sostenerse en la actividad privada y acompañar políticas puntuales sobre seguridad y caminos rurales", elogiaban.

"Tengo que ocuparme de mi trabajo, no es un buen momento para dedicarle mucho tiempo a la política. Porque además no quiero desilusionarme, prefiero no ocupar ningún cargo por ahora e ir sumando acciones concretas", había dicho en el artículo Gutiérrez.

Hay veces que los ejemplos dejan de serlo en un instante, y hay otras en las que pasan a ser todo lo contrario.