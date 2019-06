Quién es el ex funcionario clave de CFK que se gana la vida dando clases en España

Alejado de la rosca y completamente afuera de las negociaciones políticas, el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo será un simple espectador en el cierre de listas y fórmulas electorales este sábado. Si bien desde 2017 no se muestra en público y su actividad en redes sociales es nula, hace pocas semanas viajó a España, donde fue orador en una clase de la Universidad Camilo José Cela.

Randazzo está completamente alejado de la escena política. Su última aparición en público fue en 2017, luego del magro resultado que obtuvo en las elecciones legislativas, donde fue candidato a senador por el Partido Justicialista y enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner y a Esteban Bullrich. En aquel entonces, no hubo acuerdo con el kirchnerismo y quedó cuarto, con poco más del cinco por ciento.

La novela de su alejamiento de la vida pública es conocida: en 2015, el entonces ministro del Interior y Transporte pretendía ser el candidato a presidente del kirchnerismo, pero Cristina finalmente decidió respaldar a Daniel Scioli y le ofreció a Randazzo que compitiera por la gobernación bonaerense: esa oferta fue rechazada y tras la derrota electoral en 2015, Randazzo eligió el “ostracismo” político. Compartió alguna actividad vinculada a los ferrocarriles en el verano de 2016 y luego se mantuvo en silencio hasta 2017.

La última aparición de Randazzo fue pocos días atrás, en la ciudad de Madrid, donde participó de una charla en la Universidad Camilo José Cela, sobre “Simulación de Gobierno”. “Está alejado de la política, no se va a pronunciar”, definen en su entorno, ante la consulta de BigBang, al tiempo que aclaran que no se trata de una “nueva vida” de Randazzo como docente, sino que fue un viaje puntual para participar de ese seminario.

Entre otras cosas, Randazzo planteó ejemplos acerca de cómo el uso de a tecnología sirve para mejorar los gobiernos y el impacto en la ciudadanía. Entre otras frases, remarcó: “No hay mejor política que la buena gestión".

Ahora, explican algunos allegados al ex funcionario, no hay ninguna oferta que lo seduzca. “Si no se expresa es por algo”, repiten. Fue convocado por todos los sectores del peronismo, aunque eligió nuevamente el silencio. En los últimos tiempos, hubo contactos con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, con quien intercambió varios mensajes. El año pasado, cuando comenzaba a gestarse Alternativa Federal, Urtubey recibió al ex ministro en la finca Las Costas.

También hubo diálogos con Alberto Fernández, aunque mucho antes de que se confirmara la fórmula presidencial Fernández-Fernández. El dato no es menor, si se tiene en cuenta que Fernández fue el jefe de campaña de Randazzo en las legislativas de 2017. También tuvo un encuentro en abril pasado con Roberto Lavagna, candidato a presidente por Consenso Federal acompañado por Urtubey.

En sus redes hay un silencio ensordecedor: su último mensaje en Twitter fue para apoyar la legalización del aborto, el día en que se debatía en la Cámara de diputados. Antes, había publicado un mensaje para pedir memoria, verdad y justicia en el aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 2018.