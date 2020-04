Quién es el juez que ordenó la liberación de 2.300 presos por la pandemia y la aclaración que hizo tras la polémica decisión

El pasado miércoles ocho de abril, el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, ordenó que fueran beneficiados con el arresto domiciliario los detenidos por delitos leves en riesgo sanitario por la pandemia de coronavirus. Su decisión fue cuestionada e instaló el debate social sobre qué hacer con los reclusos, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento denunciadas en los penales bonaerenses. Quién es y su explicación.

"El habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia", aclaró el juez en su cuenta de Twitter. "Si dudan, pasen por Casación y se les entregará la copia de la resolución. Trolls abstenerse", sumó, dando a entender que había una campaña sucia en redes sociales en su contra.

La resolución no sólo se instaló en la sociedad, sino que dividió aguas incluso en el Gobierno. "Por suerte para los presos no depende de mi opinión; porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno", aclaró en las últimas horas el secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Algunos han salido con delitos menores. Otros han salido con delitos graves. Y lo que sí está claro y es lo que me ha pasado durante esta cuarentena, es que por ejemplo en Pergamino quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellos tenía la pulsera electrónica, por lo tanto el verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa".

Al reclamo del funcionario se sumó el comunicado del colectivo Actrices Argentinas, que repudió la liberación de acusados o sentenciados por femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género. Y es que, pese a la aclaración de Violini, el juez autorizó y firmó la liberación de 2.300 reclusos, entre ellos siete vinculados a causas de abuso sexual infantil. Muchos de los acusados regresaron a sus domicilios, en algunos casos próximos a los de sus víctimas.

"Estos casos no pueden ser excarcelados. Su prisión domiciliaria habilita una revictimización de quien ya se sometió al tortuoso proceso de denunciarlo; pone en riesgo su vida y la de las posibles nuevas víctimas. La Justicia debería velar por los derechos de la parte más vulnerable por su condición de víctima, por su condición de niña o niño y por su género", sostuvo el comunicado firmado por el colectivo. "Necesitamos jueces responsables y con perspectiva de género que garanticen que ninguna medida de emergencia perpetúa este flagelo. Que una emergencia no tape la otra".

En las últimas horas se sumó también el cuestionamiento de Viviam Perrone, fundadora de la asociación Madres del Dolor: "No entiendo a jueces que toman decisiones en contra de toda una sociedad", le escribió en un mensaje abierto de Twitter. "Votaste siempre a favor de Eduardo Sukiassian, el asesino de mi hijo. Ahora pedís que liberen a la mayor cantidad de presos posibles. ¿Cuántos favores debés?".

Pero, ¿quién es Violini? Se trata del mismo hombre que en julio del año pasado denunció una campaña judicial en contra de por entonces representantes de la oposición. Su mensaje -en tono de denuncia- fue compartido en plena campaña por la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia".

Las declaraciones se dieron en el marco de las realizadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, quien denunció que había "causas armadas" en la provincia, en el marco de su enfrentamiento con la por entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. "Si cree que hay causas armadas y hay persecuciones lo tiene que denunciar. Está obligado a denunciarlo", fue la respuesta de la funcionaria. Violini aspiraba a convertirse en intendente de La Plata, pero no tuvo el apoyo del PJ local.