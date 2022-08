Quién es Flavia Royón, la nueva secretaria de Energía y por qué su designación fue clave

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta noche que la ingeniera salteña Flavia Royón será designada secretaría de Energía de la Nación. Royón era hasta el momento funcionaria del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien secundó a Massa en la fórmula presidencial que se presentó en 2015.

Además, informó que se desempeñará como subsecretario de Energía Eléctrica el tucumano Santiago Yanotti, mientras que Federico Bernal ocupará el cargo de subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti será subsecretaria de Planificación.

"Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Royón como secretaria de Energía, la acompañarán Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación", expresó Massa por medio de su cuenta de la red social Twitter.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, agradeció "el trabajo de Darío Martínez, Federico Basualdo y del equipo que hasta acá llevó adelante la tarea en @Energia_AR" y resaltó que "el objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector".

Royón se desempeñaba como secretaria de Minería y Energía de Salta, además de presidir el Consejo Económico y Social de esa provincia.

Quien ocupará la estratégica secretaría de Energía de la Nación es ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional de Salta, MBA en el IAE Business School y es diplomada en materias relacionadas a producción y gestión integral minera, negocios y metodologías ágiles.

En Salta, desde el principio de su gestión impulsó el diseño y articulación del Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable que promueve la planificación, modernización, innovación y sustentabilidad de la actividad minera en esa provincia, según los datos de su CV.

En el sector energético lleva adelante proyectos para estimular las inversiones en exploración en la cuenca noroeste; y el desarrollo de energías renovables como solar y biocombustibles.

En tanto, Yanotti se desempeñaba hasta el momento como vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), donde había asumido en junio de 2021.

Las designaciones en el área de energía podrían apuntan a zanjar un área sensible y uno de los puntos de desacuerdo que habría detonado en la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán, por sus desacuerdos con el ex subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo.