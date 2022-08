Quién es Francisco Sánchez, el diputado macrista que pidió “pena de muerte” para Cristina Kirchner

Sin lugar a dudas, ciertos políticos buscan romper límites con el objetivo de hacerse conocidos o ganar más votos. Pero lo hacen sin ningún tipo de responsabilidad y mucho menos con conciencia del lugar que ocupan. Este es el caso de Francisco Sánchez, diputado de Juntos por el Cambio por Neuquén y que en sus redes sociales se define como “Profamilia” y “batallando por la Argentina grande”. En su bio de Twitter también supo definirse como “de derecha” y “próvida”.

Desde hace rato, Sánchez intenta generar polémica en Twitter, el reducto digital favorito de los trolls macristas. Por eso, el diputado se hizo experto en decir barbaridades. Hoy, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, Sánchez escribió en su cuenta: “12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”.

La publicación tuvo decenas y decenas de reacciones en contra y, por supuesto, a favor de varios anónimos con redes sociales. Pero lo llamativo es quién es el diputado. Miembro del PRO desde su fundación por parte de Mauricio Macri, fue presidente del PRO Neuquén entre 2013 y 2017. De ahí ocupó el cargo de Concejal en Neuquén Capital y realizó su armado a nivel nacional con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En 2019, fue electo diputado.

No le gusta pasar desapercibido y mucho menos la neutralidad. Sus límites son siempre hacia la derecha. Así lo marca su largo historial. En julio de este año, el diputado pidió por la renuncia del presidente Alberto Fernández. "Renunció el primer ministro de Italia y se va a convocar a elecciones anticipadas. La democracia continúa, las instituciones se sostienen, nadie se muere", lanzó Sánchez junto a una imagen de la noticia sobre la renuncia de Draghi y el llamado a elecciones anticipadas en Italia. Insólito. Pero hay más.

"No hay razones para sostener gobiernos incapaces cuando hay mecanismos que prevén renuncias", agregó el diputado macrista. Sin dudas, desconoce que Argentina no tiene un régimen parlamentario como Italia. Por supuesto, a su comportamiento golpista no podía faltar la misoginia.

Por eso, en junio de 2021, tras una serie de interacciones con usuarias en redes sociales, el diputado fue denunciado por la Subsecretaría municipal de Mujeres de Neuquén y más tarde fue presentada el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Es que por aquellos días, Sánchez le escribió a una adolescente y el tuit cobró mucha trascendencia. Todo comenzó cuando una joven publicó un mensaje, con dos fotos, que decía: “Díganme algo que necesiten". El diputado le respondió: "Una nuera como vos para alguno de mis 5 hijos". Entonces, otra usuaria le dijo: “A todas les decís lo mismo”. Y él contestó: “No a todas. Solo a las bonitas, inteligentes y por lo tanto, de derecha”. El rechazo no tardó en llegar. La denuncia menos.

Pero no es la primera barbaridad que hace. Antes de asumir como diputado declaró que era “un opositor a las leyes de Género”, y apuntó contra la Ley Micaela, de la que dijo “busca adoctrinar en género a todos los funcionarios públicos”. Esas declaraciones terminaron también en denuncia.

En junio de 2020, el diputado también apuntó contra la comunidad LGBTQ+ y contra los símbolos de la Comunidad Homosexual en particular. En un tuit afirmó: “La mayoría de argentinos lo que no queremos es que se reemplace la celeste y blanca que nos identifica a todos por igual, por un trapo de colores que intentan imponer las grandes corporaciones globalistas. Mensaje de odio es cantar y aplaudir para que se quemen las Iglesias”. Sin palabras.