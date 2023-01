Quién es Laura La Torre, la pareja de Robles que podría probar la connivencia entre la Corte y Larreta

En la presentación que el jueves ingresó a la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional, el nombre de una mujer se presenta como un elemento clave para probar la connivencia política entre el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y lograr el juicio político.

Se trata de Laura La Torre, la pareja del vocero de Rosatti, Silvio Robles, uno de los que más manchado quedó tras la filtración de chats con el ex ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D'Alessandro, que según el documento del Frente de Todos "tiene íntimas vinculaciones con el partido político PRO" y expone una alianza entre la Corte y CABA, a través de la cual se organizaron las estrategias legislativas para influenciar al Consejo de la Magistratura y fallar en contra del Gobierno nacional respecto a la devolución del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables.

La historia de la relación entre Latorre y el PRO, que la presentación se encarga de denunciar, viene de cuando ella estaba como directora de Asuntos Corporativos y también jefa de Prensa en Farmacity, con el empresario Mario Quintana, amigo personal del ex presidente Mauricio Macri. Allí comenzó en noviembre de 2011 y estuvo hasta septiembre de 2016.

"Posteriormente a trabajar en el directorio de Farmacity, Latorre fue designada como Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales en, precisamente, el Gobierno de la CABA encabezado por (Horacio) Rodríguez Larreta", describe el pedido de juicio político a la Corte.

En ese departamento porteño estuvo sólo 10 meses, luego se fue con Quintana para acompañarlo a la Vicejefatura de Gabinete que encabezó entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, cuando presentó su renuncia indeclinable, a caballo de los cambios que impulsaba el ex presidente de Boca Juniors para conseguir ganar su reelección.

Atento a que dejaba a su mano derecha dentro de la gestión, antes de irse Quintana la acomodó junto a la cartera de Desarrollo Social que encabezaba Carolina Stanley, donde estuvo hasta que terminó la gestión macrista. Esta afirmación acerca de que esto fue así fue sustentada por la periodista Silvia Mercado, quien tuiteó en diciembre de 2018 afirmando esto, luego de recomendar una columna de Nicolás Wiñazki en Clarín.

"Comento que está casado con Laura Latorre, mano derecha de Mario Quintana, q logro colocarla en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Lilita suele confiar en personajes turbios", dijo en aquel entonces Mercado.

"Como se ve, Latorre, esposa de Robles, es una persona de íntima confianza y que ha trabajado codo a codo con principales figuras políticas del espacio político PRO – Cambiemos", aclararon los diputados del Frente de Todos en su presentación.

La politóloga recibida en 2001 en la Universidad de Buenos Aires, y con una maestría en la Universidad de San Andrés que realizó entre 2003 y 2005, se puede transformar así en una pieza clave para demostrar la connivencia entre su pareja Robles y el poder político porteño, el paso más importante para lograr que el pedido de juicio político funcione.

El pasado político de La Torre no siempre fue del PRO. La mujer también fue asesora de la Vocería de la Presidencia de la Nación entre diciembre de 2003 y octubre de 2008, lo que significa que ocupó ese rol en los años en los que Néstor Kirchner fue presidente y una parte pequeña del mandato de Cristina Fernández.

Esto también fue remarcado por el editorialista de La Nación Carlos Pagni, quien en una columna del 5 de enero escribió: "Alberto Fernández también presenta a Rosatti y al resto del tribunal como la servidumbre del Pro. En el pedido de juicio político hasta habla de que la esposa de Robles, Laura Latorre, experta en comunicación, está identificada con el macrismo, porque trabajó con Mario Quintana. Olvida Fernández que, cuando él era jefe de Gabinete, Latorre, a pocos metros suyos, asesoraba a Néstor Kirchner".

Según detalla la mujer en sus redes sociales, previo a eso, entre octubre de 2020 y cuando comenzó a trabajar en el Poder Ejecutivo Nacional, fue asesora de prensa en la Cámara baja.

La pareja de Robles además apoya al Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas, una asociación civil "que promociona un espacio de reflexión y networking para mujeres ejecutivas", de la cual participa como CEO de Sináptica, una consultora fundada en 2019 que cuenta con un eslogan: "Cuando la comunicación es virtuosa nos permite resignificarnos, rediseñarnos, expandirnos y seguir avanzando".

La compañía supuestamente es pequeña y tiene entre dos y 10 empleados. "Somos mujeres profesionales con amplia trayectoria y experiencia en el ámbito publico y privado. Conocemos la singularidad de nuestra región, adaptamos nuestras herramientas para responder con precisión a cada desafío", se presenta la firma de servicios de relaciones gubernamentales.

Probablemente a partir del salto a la exposición pública que vendrá luego de esta presentación, la actividad de su marca se vea algo interrumpida, ya que en sus valores aseguran trabajar "con transparencia y confidencialidad, en un marco continuo de respeto", cuando Robles está en la tapa de los diarios por la filtración de negociaciones espurias e ilegales con D'Alessandro.

La cuenta de Twitter de la compañía cuenta con un solo seguidor y no sigue a nadie, aunque está activa desde octubre de 2019. En Facebook cuenta con 12 me gusta y 14 seguidores. En su Instagram tiene una sola publicación de presentación y cuenta con 84 seguidores y 137 seguidos, entre los que se encuentran Stanley, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y hasta el conductor Marley.