Quién es Luis Petri, el radical que Bullrich eligió como su candidato a vicepresidente

Después de muchas idas y vueltas, rosca política en las internas de Juntos por el Cambio y hasta encuestas, Patricia Bullrich definió a su compañero de fórmula de cara a las internas de la oposición. El hombre elegido como precandidato a vicepresidente es Luis Petri, un mendocino de 46 años que fue diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) durante años.

Durante la última semana, los sondeos del ala dura del PRO no se hicieron esperar. Lo primero que sucedió fue que se filtraron tres de los compañeros que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri quería en la fórmula: uno era el presidente de la UCR bonaerense, Maxi Abad; el otro era Luis Naidenoff, senador por Formosa y novio de Carolina Losada. A ellos se les sumó Ricardo López Murphy, ex compañero de Bullrich durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Y finalmente, se le sumó Petri.

Aunque el ex diputado corría con desventaja, algo cambió en el último tiempo y fue la relación con la precandidata a presidenta. Ese acercamiento sumado a la buena elección que Petri realizó en Mendoza, donde perdió la PASO contra Alfredo Cornejo, le dio una base para sumarse a la fórmula de los halcones del PRO. La idea de Patricia siempre fue tener una fórmula mixta y que cuente con un hombre de alguna provincia del país. Lo logró.

A eso hay que agregarle cierta popularidad de Petri. Es que en 2021, la conductora de Telefe Noticias blanqueó su noviazgo con el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Y afirmó: “Estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”. A eso, se le sumaron imágenes que Teleshow logró de la pareja mientras salían de compras por San Telmo, cerca de donde viven.

Al parecer, Pérez y Petri se conocieron por cuestiones profesionales. Ambos solían charla sobre información relacionada a la política nacional. Hasta que un día, el diputado la invitó a tomar algo, compartieron un vino y se enamoraron. La relación comenzó hace tres meses.

En cuanto a su carrera política, Petri tiene un largo camino: integrante del bloque de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical (UCR), vivió desde siempre inmerso en la política. En 2003 y 2005 fue vicepresidente de la Juventud Radical de Mendoza. Entre 2006 y 2007, integró el Consejo de la Magistratura mendocina. Por entonces, se especializó en los temas de la seguridad y fue autor de una ley provincial que no permite conmutar penas a aquellos delitos con agravantes.

De carácter conservador, Petri se sumó a las filas de Cambiemos en 2015. En 2018 y 2020, votó en contra de los dos proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, en sus redes sociales suele mostrarse en contra de cada uno de los proyectos del Gobierno Nacional. En ese sentido, tiene una mirada muy parecida con Cristina. Y por supuesto, idéntica a la Bullrich. La mayoría sabe cómo podría ser un gobierno de ambos.