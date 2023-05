Quién es Santiago Peña, presidente electo de Paraguay: su paso por el FMI y su promesa de "plata en el bolsillo"

El candidato oficialista Santiago Peña se proclamó este domingo vencedor en las elecciones generales de Paraguay, con 15 puntos de ventaja y aseguró al conservador Partido Colorado otro período en el poder pese a sus conflictos internos y denuncias de corrupción.

Peña, un economista de 44 años, obtenía un 42,93% de los votos frente a un 27,52% del líder opositor, Efraín Alegre, con el 94,74% de las mesas contabilizadas. La oposición perdió terreno con el avance de Paraguayo Cubas, un polémico dirigente de la zona de la Triple Frontera que se declara anarquista y acumulaba un 22,7% de los votos.

"Tenemos mucho por hacer, después de los últimos años de estancamiento económico, de déficit fiscal, la tarea que nos espera no es para una sola persona ni para un partido", dijo Peña en un discurso en la sede del Partido Colorado.

Convoco a la unidad, al consenso, ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias para priorizar las causas comunes que nos unen como nación"

La difícil situación económica que enfrentan muchos paraguayos tras la pandemia de COVID-19 y el alza de los precios por la invasión de Rusia a Ucrania, así como la rampante corrupción, fueron los asuntos centrales de la campaña.

Más de 4,7 millones de paraguayos estaban habilitados para votar en los 17 departamentos del país. En Asunción y las ciudades más pobladas del país se observaron largas filas de electores y los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacaron la "alta participación continua todo el día".

"No quería votar, siento todo en decadencia. Pero no votar me hace parte del problema y quiero que haya más oportunidades de trabajar para los jóvenes", dijo Fiorella Moreno, de 23 años al salir temprano a la mañana de un local de votación repleto en un barrio de clase media de la capital.

La tradicionalmente estable economía paraguaya, que depende de las exportaciones de soja, carne vacuna y electricidad, creció apenas un 0,2% el año pasado y la inflación fue del 8,1%. El nuevo gobierno tendrá que ajustarse para evitar una mayor expansión del déficit fiscal, que ascendió al 3,0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022.

El actual presidente de Paraguay, Mario Abdo, había calificado en un tuit al candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, de "presidente electo" del país, antes de que ninguno de los contendientes de la elección general se refiriera a los resultados de los comicios.

"Felicitaciones al pueblo paraguayo por su gran participación en esta jornada electoral y al presidente electo @SantiPenap", escribió Abdo en la red social en referencia a Peña. "Trabajaremos para iniciar una transición ordenada y transparente, que fortalezca a nuestras instituciones y a la democracia del país", agregó.

Quién es Peña, el flamante presidente electo de Paraguay

Santiago Peña Palacios es un joven economista y político, ex ministro de Hacienda, que se presentó como candidato oficialista a la Presidencia de Paraguay por la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) para las elecciones generales del último domingo.

Nació en la capital Asunción el 16 de noviembre de 1978 y está casado con la arquitecta Leticia Ocampos, con quien tiene dos hijos. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y máster en Administración Pública por la Universidad Columbia de Nueva York, en los Estados Unidos.

Sus inicios en la función pública fueron como funcionario del Banco Central del Paraguay (BCP) entre el 2000 y el 2009, desempeñandose en el Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y en el Departamento de Operaciones de Mercado Abierto.

Luego pasó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington DC, donde prestó servicios en el Departamento Africano y fue analista del Fondo de Desarrollo Industrial.

Más adelante y hasta su designación como ministro, ejerció el cargo de miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay. Posteriormente, se desempeñó como ministro de Hacienda (MH) del país sudamericano entre enero de 2015 y junio de 2017, bajo la presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018).

El ex presidente Horacio Cartes lo eligió luego para ser el precandidato a la Presidencia de la República por su movimiento Honor Colorado (HC), pero perdió en las internas del Partido Colorado ante el actual Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

En su semblanza previa a las elecciones fue la británica agencia de noticias Reuters la que describió a Cartes como el actual presidente de la agrupación centenaria y remarcó que está considerado como el poder detrás del candidato.

El resumen de la agencia de noticias Xinhua continuó destacando que el ahora presidente electo Peña como Entonces incursionó en el ámbito privado, siendo contratado por el mismo Cartes, para ser uno de los directivos del Banco BASA S.A., propiedad del ex mandatario, entre 2018 y 2022.

Más adelante, fue elegido nuevamente para ser precandidato a la Presidencia y resultó ganador de las internas coloradas de diciembre del 2022, por un amplio margen sobre el candidato del movimiento Fuerza Republicana, Arnoldo Wiens.