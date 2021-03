Quirós advirtió la cercanía de la segunda ola y desalentó los viajes al exterior por la pandemia

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió esta mañana sobre la proximidad de una segunda ola de coronavirus y recomendó a la ciudadanía no viajar al exterior, principalmente evitar países con variantes de COVID-19 de alto riego como EEUU, Brasil, Europa y Sudáfrica.

“Tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca, y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa al brindar datos sobre la situación epidemiológica de la Ciudad.

Asimismo, encendió las alarmas ante la llegada de las nuevas cepas al país, aunque aseguró que el cierre total de fronteras “no es una solución definitiva, es una forma de restringir”. En tal sentido, el ministro aconsejó evitar viajar a países con variantes de coronavirus de alto riego. “Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo eficaz en países de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si no es indispensable, no es momento de salir del país. Sobre todo a países que tienen variantes de alto riesgo como Brasil, EEUU, Europa y Sudáfrica”, afirmó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Quirós precisó que la llamada "media móvil", es decir el promedio de contagios reportados en los últimos siete días, pasó de 650 a 750 diarios. "Tenemos un aumento en la semana de casi 100 casos por día en promedio", sostuvo Quirós quien de todos modos aseguró que este incremento en el número de los contagios no es producto del regreso a las clases presenciales, que en la Ciudad comenzó el 17 de febrero.

Sobre la presencia de los alumnos en las aulas, Quirós aseguró que "lo hemos podido hacer sin que exista en la escuela mayor frecuencia de contagios de lo que existe en la sociedad. Es un gran avance, significa que todos hemos hecho un gran esfuerzo y hemos cumplido con los protocolos".

Al hablar desde la sede del Gobierno porteño, Quirós advirtió sobre la peligrosidad de las distintas variantes de coronavirus que ya circulan en el país y cómo un aumento de esos casos podría impulsar la llegada de la segunda ola.

"Las variantes inglesa y la brasilera ya están circulando en la Argentina, son variantes más contagiantes, la persona que se enferma tiene una carga viral más contagiante. De cuanto más tarde o más temprano lleguen va depender la segunda ola", afirmó, e insistió en la necesidad de que todas las personas que viajan al exterior realicen al menos siete días de aislamiento y se realicen un test para saber si están contagiados.

Quirós también se refirió a la situación en torno al Hospital Español, el mayor centro de atención del PAMI en la Ciudad y clausurado por la Agencia de Gubernamental de Control (AGC), que funciona dentro de la órbita del Gobierno porteño.

"La habilitación sanitaria (del hospital) depende del Ministerio de Salud de la Nación de manera que este Ministerio no tiene ninguna injerencia en lo que ha pasado en el día de ayer porque no tenemos las competencias delegadas de la Nación para poder participar", sostuvo Quirós. Y agregó que "lo que ha pasado es que un juez le ha solicitado a la AGC que, con un listado concreto de riesgos edilicios, vaya a ese lugar y controle la situación en que estaba. Fue la AGC encontró las observaciones que encontró y que son de público conocimiento y tomó las decisiones que había que tomar".