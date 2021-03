Quirós habló de un error, pidió disculpas y negó renuncias: "Subestimamos la cantidad de gente"

Después del caos y el escándalo que se desató en el inicio de la campaña de vacunación a adultos mayores en la Ciudad, el ministro de Salud porteño rompió el silencio y dio explicaciones. Esta vez, no hubo conferencia de prensa, ni anuncio oficial: fue en una entrevista al periodista Luis Novaresio y otra al canal de noticias TN. "Lo importante para mí primero es pedirle disculpas a las personas, a los cuatro mil que hoy se vinieron a vacunar. Subestimamos la cantidad de personas que iban acompañadas", justificó el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

"Tuvimos las dificultades que tuvimos por el aglomeramiento de gente. Realmente nosotros hemos asignado un número de vacunatorios, ajustado a la cantidad de gente que teníamos que vacunar", especificó el funcionario, en alusión a los tres puntos que habilitó la Ciudad para llevar adelante la inoculación: La Rural, el Luna Park y Boedo.

En línea con las explicaciones en off que durante el día brindaron distintos funcionarios porteños, Quirós insistió en que no esperaban que los adultos mayores fueran acompañados (pese a que la franja que se iba a inocular era de ochenta en adelante) y cuestionó la "ansiedad" de los jubilados, quienes se presentaron "antes del horario que tenían asignado". Lo que no explicó el funcionario es por qué, ya en horas de la tarde y con las complicaciones sobre la mesa, la demora promedio de los centros fue superior a la hora y cuarto.

Otras de las preguntas que esquivó Quirós fue la que le realizó la periodista Rosario Ayerdi, quien le recordó cómo la oposición exigió la renuncia del ahora ex titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, tras el desmadre organizativo del primer pago de jubilaciones y asignaciones en el marco de la fase 1 de aislamiento. Atento a la esquivada, Ignacio Ortelli lo acorraló con una pregunta directa: "Entiendo que un ministro pueda no estar detrás de lo que sucede en cada centro de vacunación, ¿pero piensa hacer algún cambio en el equipo que organizó esto?".

"Venimos de un año de mucho trabajo y sostenemos siempre la premisa de detectar los errores y modificarlos. En eso estamos trabajando", aclaró Quirós, al tiempo que destacó que mañana habrán ocho centros disponibles de vacunación y que en la tarde de hoy se derivaron al menos el 25 por ciento de los cuatro mil turnos ya asignados a los tres primeros, tal y como lo anticipó en horas de la tarde BigBang.

Pese a que ratificó a todo su equipo, Quirós reconoció que se trató de una escena evitable. "Magnificamos de manera inadecuada, subestimamos la cantidad de personas que iban acompañadas, la cantidad de gente que se iba a adelantar por la angustia de poder acceder a la vacuna. Eso significó, sobre todo en el Luna Park y en San Lorenzo, un aglomeramiento que no quisimos provocar y deberíamos haber evitado".

"Estuvimos trabajando toda la tarde. Mañana vamos a triplicar los vacunatorios. Para cada uno vamos a poner dos más en la misma zona, cercanos. Estamos llamando a las personas que mañana se iban a vacunar para que vayan a otro cercano, así evitamos esto", ratificó. En concreto, mañana se habilitarán vacunatorios en La Boca, Oscoema, Club Italiano, Ferro y el Centro Islámico.

El problema, de acuerdo a Quirós, tampoco estuvo vinculado a la capacidad de vacunación que tiene la Ciudad, que puede inocular a 25 mil personas por día. Las imágenes de hoy responden a un total de sólo cuatro mil turnos asignados. "El tema no es la capacidad de vacunar. Los cuatro mil de hoy se vacunaron todos. El problema fue la cantidad de acompañantes y la cantidad de anticipación a los turnos que hizo que durante las primeras horas de la mañana el conglomerado de gente sea muy importante. Eso lo vamos a distribuir para que puedan tener más lugar y comodidad".

Las imágenes de hoy hicieron que la titular del PAMI, Luana Volnovich, publicara un comunicado en el que advirtió que le había ofrecido diez centros de vacunación a la Ciudad para la atención de los afiliados del PAMI y que no obtuvo respuesta por parte de las autoridades porteñas. Volnovich también cuestionó la no incorporación del programa a la licitación privada que se realizó con siete obras sociales para la aplicación directa de dosis.

"No tenemos que gastar energía en la política partidaria o de intencionalidad", esquivó Quirós al ser consultado sobre la falta de participación del PAMI en la campaña de vacunación de la Ciudad. "A la gente solamente le agregamos más problemas. Con el PAMI tuvimos una reunión hace 15 días y discutimos la posibilidad de cooperar. La propusimos en noviembre y no habían tomado, sobre todo para vacunar a los afiliados. Sí habían tomado para vacunar a los trabajadores. Ahora mostraron la capacidad de cooperar y les dijimos que con mucho gusto. Ellos ofrecieron la cantidad de vacunatorios, pero hay que garantizar la seguridad eléctrica, la seguridad física, la capacitación de las personas. Estamos en ese proceso".