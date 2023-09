Radiografía de la educación en el país: los números y el peligro del "modelo voucher" de Milei

“Quieren que los maestros no sean más maestros, que sean empresarios”. Para Jaime Perczyk el proyecto de La Libertad Avanza para eficientizar la educación esconde la privatización del aprendizaje y la quita de derechos a través de los vouchers. Desmiente a los que dicen que el país es una mierda: “Cuando empezó la Democracia, la Argentina tenía 41% de pibes que iban a la secundaria, hoy es el 94.7%”.

El ministro de Educación atiende a BigBang unas horas antes de los anuncios que realizará junto al candidato y ministro de Economía Sergio Massa; y mantiene “silenzio stampa” sobre los mismos. En una línea transversal que parece recorrer toda la campaña de Unión por la Patria sostiene la necesidad de “hacer un gran acuerdo político garantizando el financiamiento educativo para todos”. Pretende en la secundaria incorporar robótica y programación, y resalta que bajó el abandono escolar.

-¿Cuál es el mensaje este 11 de septiembre?

-Para el Gobierno, el Día del Maestro es un día de Fiesta. Docentes que hacen el aguante a la escuela pública, educan a los pibes y aguantan que la oposición agreda tanto a ellos, como a la escuela pública. También soportan que la quieran convertir en negocio, privatizar o escuchar decir que la secundaria es un cementerio. Que digan que quieren arancelar. Los docentes laburan, les enseñan a nuestros hijos, les ponen la mano en el hombro, los quieren. Los valoramos mucho y los respetamos muchísimo.

-El salario de los docentes es muy dispar en todo el país...

-Nosotros asumimos el compromiso público que los maestros no van a perder contra la inflación. Por eso se abrieron las paritarias todas las veces que fue necesario. Fijamos el salario del maestro de grado que recién se inicia y empuja los otros sueldos hacia arriba. Es una tarea que tenemos, recomponer una parte de la calidad educativa: docentes bien pagos. Se elevó en julio el salario básico a $ 165.000. A partir de septiembre $ 200.000, octubre $ 220.000 y en diciembre $ 250.000, con una inversión muy grande del gobierno nacional elevando en $ 7.500 por mes el Fondo de Incentivo (Fonin).

-¿Hay diferencias entre los distritos?

-Si no existiera salario mínimo docente garantizado las diferencias entre las provincias serían enormes, eso hace que los salarios sean similares, les pone un piso. Hace que las provincias recompongan porque no quieren estar en esa cifra. También estimula el salario del docente, resalta en la calidad educativa.

-Los salarios de los investigadores perdieron 20 puntos con el gobierno anterior. ¿Qué pasó en la docencia?

-En la docencia se avanzó muchísimo. En el gobierno de Macri (Mauricio) perdieron entre 20 y 25 puntos. El año pasado terminamos 5 puntos arriba de la inflación y este año 10. Esa es la pelea que tenemos, queremos recomponer el salario. Del otro lado dicen que las van a privatizar, arancelar o que los maestros van a cobrar en función de los vouchers que consigan en una escuela.

-¿Qué significan los vouchers?

-Donde hay poder adquisitivo, hay mucha gente, van a conseguir más vouchers. En la escuela rural, en las escuelas de las periferias de los grandes centros urbanos van a cobrar menos. Este proyecto aumenta los salarios y renegocia. La oposición plantea precarizar y dividir más. Bajo esa idea los de las escuelas rurales cobran menos, en las escuelas lejanas cobran menos, los de las escuelas de montaña cobran menos, los de las escuelas de personal único cobran menos. El 60% de las escuelas de Entre Ríos son rurales, el 20% son escuelas de personal único. Quiere decir que hay 10 ó 12 hicos. ¿Qué negocio hay ahí? Ellos dicen que la escuela pública es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Hay algunas que están a 4.000 m de altura. ¿Cual es el negocio? ¿Dónde está el negocio?

-¿Cómo cobrarían esos maestros?

-Los maestros de esa escuela van a cobrar dependiendo de los chicos que haya. Los que van a la escuela Raúl Alfonsín en la Antártida, que tienen maestros que trabajan con los hijos de los investigadores o militares, ¿van a cobrar en función de cuantos pibes vayan? No es un negocio, es una inversión de la sociedad para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Las escuelas no tienen que competir entre sí, tienen que mejorar todas, no hay escuelas de primera y de segunda. Mientras una idea de país te dice tenemos que recuperar los salarios de todos los docentes argentinos, el otro te dice dividamos más, precarizamos más, privaticemos. Que los maestros no sean más maestros, que sean empresarios. Bueno, los maestros son maestros.

-Hay un cansancio y una necesidad de cambio que se vieron expresadas en las PASO. Un señalamiento que estamos atrasados, que los pibes no aprenden…

-Hay que transformar la escuela, pero hay que transformar la escuela que anda bien. No creemos que la escuela sea todo ese fracaso que se está diciendo, ese país que describen que es una mierda. En 1983, cuando empezó la Democracia, la Argentina tenía 41% de pibes que iban a la secundaria, hoy es el 94.7%. En el quintil uno, el más pobre, aumentó 147% la inclusión en la escuela secundaria en 40 años.

-¿Porqué no se dice?

-No. Dicen que es un país que es una mierda. Y no quieren ver que somos un país con estos datos, que tiene que mejorar. Pero que ha hecho un esfuerzo grande. Otro dato y lo saben, y lo saben. Cuando empezó la Democracia teníamos 380.000 estudiantes universitarios, hoy tenemos 2.500.000. Teníamos 28 millones y tenemos 47 millones ahora. Argentina no duplicó su población y la cantidad de universitarios si: son siete veces más. En aquel momento teníamos 1,25% argentinos universitarios, hoy la cifra trepó a 5,3%. Ahí es un éxito y hay que mejorarlo.

-¿Cuáles son las propuestas para hacerlo?

-Tenemos que tener carreras más cortas, carreras técnicas con salida laboral. Los chicos tienen que poder obtener un título intermedio y seguir su carrera de grado. Pero a partir de lo que funciona, no de destruir lo que hay. Argentina avanzó mucho en democratizar el conocimiento. También tenemos que mejorar mucho en lo que los chicos aprenden, queremos incorporar robótica y programación en el segundo ciclo de la escuela. Para incorporar con éxito hay que fortalecer en lengua y matemática en los grados anteriores. Lo que viene es la transformación de la Argentina, queremos seguir gobernando y avanzando.

-Esos números no se ven en ningún lado

-Estamos haciendo campaña, en ningún lugar del mundo funcionaron los vouchers. Lo que Argentina necesita es ser soberana, es tener un presupuesto educativo en 2023, 2024, 2025. Un financiamiento eficiente, seguro, permanente, constante y que permita cumplir las metas que tenemos. No es posible cumplir metas con un gobierno como el de Macri (Mauricio) que empieza con una inversión del 6% y termina con 4,9%, que iba a hacer 3.000 jardines e hizo 150.

-¿Cómo lograr una mejora sustentable?

Tenemos que tener continuidad. Los chicos que empiezan en una sala de 4 terminan 14 años después en a los 18. Te tenés que comprometer con los chicos de 4, que le va a pasar esto en la sala de 4. Luego entrará en la primaria y va a tener libros, conectividad, materiales y los maestros van a tener buenos salarios. Y siete años después podrá ir a la una escuela secundaria y elegir una técnica que va a estar equipada. Y saldrá otros 5 años más tarde con conocimiento técnico que le van a permitir insertarse en el mundo del trabajo o seguir estudios superiores. Lo que prometés como sala de 4 lo tenés que asegurar durante 14,15 16 años. Tenemos que hacer un gran acuerdo político garantizando el financiamiento educativo para todos. Sobre todo para quienes más lo precisan, para los que necesita que el estado fortalezca sus posibilidades educativas.

-Se conocieron datos de la baja del abandono escolar, pero fallas en el aprendizaje...

-Bajó en la Argentina el abandono escolar y es una muy buena noticia. No hay peros después, es una muy buena noticia. Hay otra osa, tenemos que lograr que aprendan todos los pibes más, no es una cosa a pesar de la otra y no todas las metas se pueden cumplir al mismo tiempo. Es una muy buena noticia que los chicos estén en la escuela y abandonen menos en Argentina y en el mundo. Lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo que todos los chics vayan a la escuela y que los chicos aprendan más.

-¿Si gana Unión por la Patria cómo sigue la educación?

-El Gobierno que viene tiene que ser el del trabajo, los trabajadores, de la producción. Esto lo viene diciendo Sergio Massa: significa proponer los cambios que haya que hacer para mejorar la educación en el sentido de la democratización del conocimiento, del federalismo, de la igualdad, de la justicia social, de la protección y del cuidado de los derechos. Tenemos que avanzar en este camino, es lo que pide la sociedad, el pueblo y tenemos que ponernos al frente de esa demanda.