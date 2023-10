Radiografía de los simpatizantes de Milei: qué piensan y cómo se autoperciben

Para el cierre de campaña de Javier Milei, 12 mil personas se congregaron en el Movistar Arena, de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del acto de la Libertad Avanza realizamos un cuestionario a 180 personas que estuvieron presentes en el evento. En un intento por entender el detrás de los simpatizantes de Milei, el el Monitor de Debate Político de la Universidad de São Paulo EACH-USP (Brasil) y el Programa de Análisis de la Construcción de Significado en Plataformas Digitales de la Universidad Nacional de Lanús - PAC UNLa (Argentina) elaboraron un detallado informe.

Radiografía de los simpatizantes de Milei:

Buscando puntos de contacto con la campaña de Bolsonaro encontramos importantes diferencias, la campaña de Javier Milei se centró menos en debates morales (aunque presentes) y más en cuestiones económicas. La narrativa principal de la campaña de Javier Milei ha sido eliminar la moneda nacional mediante un proceso de dolarización de la economía como unica forma de lucha contra la inflación, “la casta política ha fracasado y el ejemplo más palpable es la decadencia de nuestra moneda”.

Esta narrativa central no le impidio convivir dentro de un ecosistema narrativo mas amplio en el que convivia con la agenda de temas morales propios de las guerras culturales, como el endurecimiento de la lucha contra el crimen, la oposición a la ideología de género y al marxismo cultural, la defensa de la tenencia de armas, la revisión de la Legalización del aborto y prohibición de las drogas. Entendiendo las guerras culturales como el esfuerzo de un grupo determinado por la imposición de sus valores, creencias y prácticas, nuestra investigación tuvo como objetivo identificar la opinión de los partidarios movilizados de Javier Milei sobre dos dimensiones de la misma: conservadurismo moral y liberalismo económico.

Los resultados muestran un apoyo significativo a los temas de las sobresalientes de las guerras culturales: la creencia de que los derechos humanos son un obstáculo para combatir el crimen, que las escuelas enseñan valores contrarios a los de las familias, que los artistas no respetan los valores morales y que la prensa tradicional esconde verdades. En todos estos casos, existe un antagonismo con los valores de aquellos grupos que son visualizados como las élites culturales (ONG de derechos humanos, docentes, artistas y periodistas). En cierta forma la idea de casta se hace más expansiva y prepara el terreno para la impugnación de todos aquellos grupos que son vistos como enemigos en la guerra cultural.

En el eje del liberalismo, encontramos una fuerte adhesión a las premisas que propusimos a saber: 1) los programas sociales desincentivan el trabajo, 2) el gobierno no debería pagar por todos los derechos, 3) Las leyes laborales obstaculizan a las empresas. Sin embargo, se ve un arraigo profundo respecto a los derechos laborales de los trabajadores y su eliminación no es vista como positiva para tener más libertad. Sorprende la desconfianza generalizada con el sistema electoral, lo que muestra que las acusaciones (no comprobadas) del candidato que insinuaban que les habían robado votos en las elecciones encuentran eco entre sus partidarios movilizados.

Respecto a su identidad política, los partidarios de Milei se identificaron como de derecha y conservadores. Su antiperonismo pero sobre todo su antikirchnerismo es muy alto.

