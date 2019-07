Ramos Padilla pidió que Macri y Cristina declaren en el proceso que le inició el Consejo de la Magistratura

El 17 de marzo pasado, en el programa de Luis Majul, el presidente Mauricio Macri, anunció públicamente su intención de destituir al Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de que se conociera que llevaba adelante una causa para investigar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el direccionamiento de causas judiciales mediante la introducción de testimonios guionados.

Entonces Macri le dijo al periodista oficialista que había hecho una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Dolores. “No es la primera vez, [de] Ramos Padilla. Ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo”, aseguró en el pretendido reportaje.

Pues bien. Efectivamente, Ramos Padilla fue denunciado ante el Consejo por el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques, bajo expresas instrucciones del ministro de Justicia, Germán Garavano. El motivo argüido para denunciar al juez fue que se presentó en el Congreso para informar a los legisladores sobre la gravedad de los hechos que se investigaban en Dolores. El expediente se inició y semanas atrás se le corrió vista a Ramos Padilla para hiciera su descargo y pidiera medidas de prueba.

“Este proceso de remoción es impulsado y constituye una maniobra de aquellos que aparecen involucrados o tienen vínculos con los hechos o las personas investigadas en la causa de Dolores”, dice el escrito presentado por Juan Martín Ramos Padilla, el padre de Alejo, camarista del fuero penal, y que asumió su defensa en el proceso ante el Consejo.

“En cualquier proceso de características sancionatorias, aquel a quien buscan sancionar o disciplinar tiene derecho a que se interrogue -desde un comienzo- a los denunciantes, en especial a aquellos que aportaron la prueba y dieron los elementos de convicción con los que se quiere avanzar en el proceso”, agrega el escrito.

En la presentación se recuerda que la denuncia fue promovida por el propio presidente de la Nación y que “ha puesto el aparato administrativo estatal - incluso a los servicios de inteligencia- para montar este irregular proceso en connivencia con sus aliados políticos y judiciales, por lo que no me queda otra alternativa que solicitar su testimonio y la de aquellos funcionarios que siguiendo sus instrucciones la promovieron ante este Consejo”. Por eso además de Macri pidió que declaren Garavano y Bautista Mahiques.

“Deberán aclarar también si los pormenores de la denuncia y el proceso ante este Consejo fueron motivo de tratamiento en las reuniones de Gabinete de Ministros; si se han filtrado a la prensa a través de la Agencia Federal de Inteligencia o de alguna otra dependencia del Poder Ejecutivo Nacional escuchas vinculadas a exfuncionarios del gobierno anterior privados de su libertad; si estas filtraciones tienen como objetivo ser utilizadas en el marco de la campaña electoral presidencial”, dice el escrito.

Las otras

Ramos Padilla dijo que es necesario aclararse cuáles son las “las otras” o “las varias” que ya ha hecho Ramos Padilla y por las que reclama su destitución. También se pidió que declaren Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, las tres legisladores que están siendo investigadas en la causa de Dolores, como beneficiarias de la información ilegal que obtenía el grupo encabezado por el falso abogado Marcelo D´Alessio. Las tres además salieron en defensa del fiscal en rebeldía Carlos Stornelli al realizar en una denuncia sobre la base de un supuesto anónimo, que sostenía que la causa de Ramos Padilla era una operación armada por algunos de los ex funcionarios del gobierno anterior que están en prisión.

“Si bien las nombradas no se han presentado como denunciantes ante ese Consejo de la Magistratura, las tres legisladoras resultan denunciantes y han formulado diversas presentaciones en la causa 1374/2019 del Juzgado del Dr. Claudio Bonadío, la que ha sido solicitada como prueba, a instancias del mismo consejero que impulsó acumular el expte. 58/2019 a las presentes actuaciones. No puede obviarse tampoco que en el Juzgado Federal de Dolores se investigan acciones en las que las legisladoras aparecen involucradas, pero es necesario que en algún momento expliquen su relación con Marcelo D´Alessio, con los servicios de inteligencia, el modo en que obtienen y acceden a documentación reservada en este y en otros casos, etc. Su testimonio es esencial para determinar el modo en que el Estado a través de las denunciantes participó de este armado ilegal”, dice el escrito.

Más adelante abunda que son legisladores que recibieron escuchas ilegales y las introdujeron en el circuito judicial. “Tendrían un vínculo directo con el falso abogado Marcelo D´Alessio y fueron quienes hicieron pública la investigación que se encontraba bajo secreto de sumario”, agregó Ramos Padilla.

También pidió que declaren como testigos. Cristina Fernández de Kirchner, el legislador del Parlasur Eduardo Valdés, los diputados nacionales Luis Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi, y el Juez Federal Luis Rodríguez. “También solicitamos se cite a declarar a Alberto Fernández, a quien las denunciantes señalaron públicamente como el Jefe de la asociación ilícita”, agrega.

Que vengan los periodistas

Y además sostiene que deben declarar varios periodistas: