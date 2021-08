Randazzo reculó tras el spot y reconoció que no existió el violento diálogo con Cristina

Se picó la campaña. El primer spot de Florencio Randazzo se convirtió en viral en cuestión de segundos. ¿El motivo? El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires decidió "jugársela" con un spot en el que pretendía reconstruir la rosca detrás de su disputa con Cristina Fernández de Kirchner en 2015, cuando el por entonces Frente para la Victoria se negó a darle una PASO con Daniel Scioli y le ofreció a cambio la candidatura a la gobernación bonaerense.

El spot recibió múltiples críticas, no sólo por la elección del ex ministro de Transporte de contratar a una imitadora de la actual vicepresidenta, sino por el tono "desquiciado" con el que la presentó en el diálogo. Conversación que, ahora, reconoció que no se dio en esos términos. ¿Reculó el chancletas?

El ahora candidato a diputado pasó por TN y habló de la repercusión del spot que, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, no será el único. "Por un lado existió, la reunión y por el otro yo cumplí con la palabra, que es haberle dicho (a Cristina) que no, porque anteriormente yo había manifestado que no iba a ser candidato a gobernador; que pretendía no ser el candidato de Cristina, sino ser precandidato (a presidente) en una PASO y competir con Daniel (Scioli). Me parece que eso tiene valor y hay que poner en valor el cumplir con la palabra. Después, el resto es una parodia, es un spot de campaña", intentó desdramatizar.

"¿Existió en esos términos la conversación?", indagó una de las periodistas que lo entrevistaban. Y ahí, Randazzo debió reconocer. "No, es una parodia. Es un spot de campaña. Lo que es importante es que la reunión existió y mi posición de haber sostenido la palabra. Aún a costa de no haber sido gobernador, porque estaba convencido de que hay que cumplir con la palabra", esquivó, sin hacerse cargo en ningún momento del violento ataque subliminal a la actual vicepresidenta.

Randazzo aprovechó la política para diferenciarse tanto de Cristina Kirchner (supo ser su ministro durante años) y de Alberto Fernández, quien en 2017 fue nada más y nada menos que su jefe de campaña. "Me parece que la política y los políticos han perdido sintonía con la sociedad, producto de que dicen una cosa y hacen otra. Yo soy distinto en eso: cumplo con la palabra, con aquellas cosas en las que creo. Lo único que pretendía era participar de una PASO, se consideró que no era conveniente eso y se me propuso ser gobernador. Bueno, yo que había dicho antes que no, sostuve la palabra. Eso es un poco el spot".

Consultado sobre si se arrepiente de no haber aceptado la candidatura a gobernador bonaerense, el ex ministro aseguró: "No me arrepentí, no me voy a arrepentir de las cosas que creo que son convicciones muy profundas". Por último, volvió a manifestar su intención de presentarse a presidente en el 2023: "Presidente es otra cosa. Nosotros estamos armando una alianza que tiene como objetivo plantear los problemas que tiene la Argentina y proponer las soluciones para ir camino al 2023. Sí, una alternativa de Gobierno. Ese es nuestro objetivo".