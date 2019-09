Reapareció Christine Lagarde con un llamativo análisis sobre la crisis: "¿Qué hubiera pasado si...?"

La ex directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró que la situación de la Argentina sería “mucho peor” si no hubiera recurrido al organismo multilateral de crédito, y se preguntó: “¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí, si no hubiéramos hecho nada?”.

Lagarde dejó su puesto al frente del FMI formalmente el 13 de septiembre pasado, aunque desde dos meses se alejó del organismo, ya que se postuló para presidir el Banco Central Europeo (BCE). Un año y medio después del millonario acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo, la economista francesa aseguró en una entrevista que si el organismo de crédito no hubiera prestado los U$S 57.000 millones “la situación de Argentina hubiera sido mucho peor”.

Cuando Argentina tocó las puertas del FMI estaba en una situación particularmente difícil".

“¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto”, respondió Lagarde durante una entrevista con la AFP. La ex directora del Fondo aseguró que en junio de 2018, cuando se aprobó el primer préstamo stand by, el país estaba en una “situación de aislamiento”, en la que el FMI era la única fuente de financiación.

“Yo fui por ahí, toqué las puertas de muchos países, recibí muchas palabras amables y apoyos geniales, pero ninguna financiación”, detalló la ex directora ejecutiva del Fondo, que podría ser reemplazada por Kristalina Georgieva al frente del organismo multilateral. Lagarde aseguró que cuando la Argentina tocó las puertas del FMI “estaba en una situación particularmente difícil”. “Tendemos a olvidarnos de eso, porque todo el mundo se centra en Argentina hoy”, explicó.

Lo llamativo es que Lagarde indicó que en las etapas iniciales del programa acordado con el FMI ella misma creía que había “pocas posibilidades” de que se lograra estabilizar la economía argentina, aunque analizó que el trabajo del Fondo es dar apoyo. El primer acuerdo, anunciado en mayo de 2018 por el presidente Mauricio Macri, era por U$S 50.000 millones, aunque meses después la crisis se agudizó y el FMI amplio el acuerdo otros U$S 7.000 millones.

De hecho, el préstamo otorgado por el Fondo a la Argentina es de los más grandes del FMI, y representa el 61 por ciento de los préstamos totales otorgados por la entidad. Sin embargo, hasta ahora el país recibió U$S 44 mil millones, y de acuerdo con el cronograma acordado este mes debería haber un desembolso de U$S 5.400 millones, aunque el envío se postergó, en medio de la incertidumbre política y económica, y podría llegar recién después de las elecciones del 27 de octubre.