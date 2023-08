Reapareció Vidal, cargó contra Milei y le respondió al “Cuervo” Larroque: "Es la campaña del miedo"

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal sostuvo que la coalición opositora de la que forma parte crecerá en caudal de votos y calificó a las elecciones PASO como "una elección de tercios". Incluso, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires habló sobre la carrera presidencial, los saqueos y fue consultada por el rol del candidato del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, en la campaña.

"Esa elección mostró tres tercios, ninguna mayoría, y, de ahora en más, se empieza a ver el verdadero debate que es quién puede terminar con este sistema", afirmó. "Si Milei expresa las mismas cosas que dice el kirchnerismo de nosotros, se parece a ellos", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

"Somos la única fuerza en el país que puede terminar con el kirchnerismo en serio. No alcanza con cambiar el Gobierno, es un sistema (...), se necesita mucha gente convencida y con capacidad de transformar: gobernadores, intendentes, diputados...", afirmó.

Además, acusó a Unión por la Patria de protagonizar "la campaña del miedo más explícita hasta ahora", tras un comunicado emitido por la fuerza que encabeza Andrés "El Cuervo" Larroque, "Larroque avanzó un paso más. Ahora es ´ganamos nosotros o desaparece el país´ porque la disolución nacional es eso", sostuvo Vidal respecto a los dichos del camporista, quien planteó la polémica consigna "Massa o disolución nacional".

En la misma línea, amplió: "No hay más país, ´somos nosotros o nada´. Es la campaña del miedo más explícita que tuvimos hasta ahora". Cabe destacar que el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires aseguró que la disyuntiva electoral que debe afrontar la Argentina “es votar a Sergio Massa” o enfrentarse a la “disolución nacional”, en caso que se imponga la oposición de Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza.

“Creo que ahora hay que tomar las medidas de carácter económico que van a ser un aliciente, pero no van a resolver la crisis, y sí tenemos que construir una campaña de carácter político porque acá es muy claro el dilema: es Massa o disolución nacional, no estamos debatiendo otra cuestión”, sentenció Larroque.

En el marco del cierre de listas de las elecciones PASO, la tensión entre Vidal y Milei no pudo evitarse. Fue la diputada que en una entrevista aseguró que “es fácil hablar a diferencia de gobernar”. “A Milei le diría que se prepare, porque el discurso es mucho más fácil que el gobierno, que es complejo y requiere equipos sólidos”, había declarado a la prensa.

Sin embargo, el candidato de La Libertad Avanza no decidió quedarse callado. Salió al cruce de Vidal desde sus redes sociales con una serie de cuestionamientos hacia Juntos por el Cambio y a la gestión de la ex gobernadora bonaerense: “¿Qué es tener equipos sólidos? ¿Economistas que dicen que la inflación es multicausal y/o un problema psicológico? ¿Equipos que culpaban a los empresarios de la inflación y vos has mandado a perseguirlos por subir los precios? ¿Economistas que desconocen temas básicos de la teoría económica como la teoría del valor?”.

Continuó: “¿Equipos son los que te hacen recitar la misma receta que viene fracasando hace 100 años y creen que se arregla con buenos modales y diálogo?”. Por último, agregó: “Ahí te dejé mensaje en el IG de los operadores larretistas en el cuál te pregunto sobre qué es tener un equipo sólido pensando en el que vos tenías y las cosas que decías. Es bueno saberlo porque todo indica que hay nombres que se repiten a pesar de sus desastres”.

Desde la Coalición Cívica (CC) decidieron responderle al libertario y fue justamente el legislador Juan Manuel López, uno de los referentes cercanos a Elisa Carrió, quien respondió a su hilo de Twitter en contra de Vidal: “Estás pasado, buscá un médico”, comentó de forma irónica.