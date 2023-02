Rebencazos, secuestros y palizas en Lago Escondido: la impunidad de Joe Lewis y su patota

La séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), fue reprimida brutalmente por la seguridad del predio que pertenece al magnate británico Joe Lewis, frente a las fuerzas policiales de la provincia de Río Negro, que no hicieron nada ante los piedrazos, los golpes de rebenque y las ráfagas de gas pimienta que les lanzaron a los manifestantes. El accionar dejó ocho heridos de gravedad, los cuales fueron atendidos por personal médico del centro de salud de El Foyel, y durante más de dos horas retuvieron ilegalmente a 10 participantes de la movilización.

Las escenas del ataque del miércoles quedaron inmortalizadas en diferentes videos y hasta tomas aéreas que expusieron la violenta respuesta a una marcha pacífica que buscó que se respete el fallo del año pasado, que refrendó otro de 2013 de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, donde se ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lugar, a través del camino Tacuifí, y respetar así el derecho constitucional nacional y provincial, de libre acceso a todas las costas.

En el enfrentamiento, también atacaron a periodistas de la agencia Télam, al diputado del Parlasur Gastón Harispe, titular de la comisión de Derechos Humanos del organismo, quienes se encontraban entre los más de 150 manifestantes que se autoconvocaron para ir al predio.

"Acá lo que está pasando es que primero tiraron gas pimienta y piedras, y lastimaron a un compañero. Y la segunda parte es que hubo un grupo que entró por otra puerta y estaban intentando salir, y los cercaron con los caballos del lado de adentro y les pegaron y los encerraron en un galpón", describió en un audio que se viralizó por las redes, la ex diputada nacional Liliana Mazure, presente en el conflicto.

"En tercer lugar están todos los que vinieron por la montaña, que no pudieron atravesar el Lago porque los interceptaron a la mañana temprano, y quedaron del otro lado. Van a volver a intentarlo mañana, pero no tienen víveres suficientes como para volver por la montaña. O sea que hay que tratar de que los podamos sacar para acá. Hay una camioneta de Gendarmería que está dispuesta a entrar y sacar a los compañeros, pero no los están dejando entrar", detalló Mazure.

La imposibilidad del ingreso de las fuerzas de seguridad es una demostración clara de la impunidad con la que se mueve el magnate británico por las tierras que compró en 1996.

Mazure también confirmó que uno de los detenidos ilegalmente era el representante del Parlasur: "Al compañero que le pegaron fuerte del lado de adentro, que habían entrado por otro camino que desconocemos, el cual no logró salir y lo metieron en un galpón es Gastón Harispe, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Esto se está poniendo muy espeso", precisó la ex diputada.

"Vino toda la patota de Lewis encabezada por Pucci", declaró Gabriel, uno de los manifestantes herido. "Hay videos, esto está filmado. Nos reventaron, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron rebencazos, nos amenazaron con armas, me quebraron la pierna tirándome un cascote. En el piso estaba, ya me habían roto la cabeza. Nos re cagaron a palos y la Policía no hizo nada", denunció.

La dirigenta del MST, Celeste Fierro, fue una de las detenidas ilegalmente en el lugar, y también resultó herida por los golpes de esta patota. En declaraciones a BigBang confesó que tuvo miedo cuando se desató toda la violencia.

"Estaba defendiendo a alguien y en ese momento me terminan pegando a mí. Nos golpearon con un palo en la espalda y en la cabeza", relató, a la vez que criticó la inacción de la Policía y cuestionó a la fuerza por demorar el ingreso de la ambulancia que terminó siendo clave para que recuperen su libertad los manifestantes.

A la espera de que en la oficina del Ministerio Público Fiscal de El Bolsón le tomen declaración, con el fin de individualizar y procesar a los agresores, Fierro aseguró que el ataque "fue brutal y desmedido", y confirmó que son muchos los videos donde queda clara la situación. "Tiene que estar abierto el camino, que sea público y de libre acceso", reclamó, a horas de lo sucedido.

De la movilización también participaron Francisco Paco Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, el médico sanitarista Jorge Rachid, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, Causa Nacional, el Grupo por la Soberanía, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional Zona Norte, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El fallo que instó tanto al Estado provincial como a la empresa de Joe Lewis a habilitar un acceso es de septiembre de 2022, y se ampara en otro que exigió la misma medida en 2013.