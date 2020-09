Rechazo inicial de los policías en Puente 12 al anuncio de Kicillof, pero retiraron los móviles y hay fractura

Después del contundente mensaje que el presidente Alberto Fernández envió anoche desde la residencia de Olivos -acompañado no sólo por el gobernador bonaerense, las primeras líneas del Gobierno e intendentes propios y ajenos-, Axel Kicillof anunció esta mañana desde La Plata la equiparación salarial de los efectivos de la Policía Bonaerense con los de la Federal y la designación de dos hospitales de uso exclusivo para la fuerza, entre otras mejoras.

Desde La Matanza, cientos de policías todavía apostados en las afueras del Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12 en el que Sergio Berni tiene sus oficinas escucharon el anuncio del gobernador. ¿El primer reclamo? Que no se haya comprometido a dar "amnistía" a todos los efectivos que participaron de los reclamos ilegales de los últimos cuatro días, que incluso llegaron a rodear la residencia presidencial de Olivos con patrulleros y sus respectivas armas reglamentarias. Ese era uno de los 18 puntos "innegociables" de los efectivos.

El secretario general del Sindicato de Policías Bonaerenses, Nicolás Masi, analizó el anuncio en diálogo con Radio con vos: "No es el reclamo que se está haciendo, pero por lo menos hay una respuesta; algo que se podría haber dado el lunes. Estamos lejos de lo que pedíamos, que era un sueldo de bolsillo de $60 mil, que hay que hacer adicionales para llegar. La equiparación es histórica, pero también tiene que serlo el régimen de horarios: la Federal y la de la Ciudad trabajan seis horas diarias. La Bonaerense trabaja ocho, más recargos de servicios".

"¡Nos ven la cara! ¡No nos vamos nada!", fue el cántico con el que respondieron al anuncio, al tiempo que organizaron improvisadas asambleas para dar una respuesta al gobernador. "El tipo habla de la Policía Federal, no nos comparó con la Policía de la Ciudad; porque la Ciudad gana más. Él comparó con la Federal, que estamos ahí. Además, la Federal está mal paga".

Pese a la reacción inicial, media hora después de culminado el anuncio del gobernador la mayoría de los efectivos abandonó el Centro de Coordinación Estratégica y ya no queda ningún móvil en el lugar. Las asambleas se mantienen en otros puntos de la provincia y se fracturó el reclamo.

Desde La Plata, efectivos apostados en las afueras del Estadio Único, también rechazaron el anuncio del gobernador. "Es algo positivo, pero no es lo pactado. Nosotros le dimos un petitorio que no está siendo respetado. No se lo dimos para que lo interpreta a conveniencia de ellos. Dijo con total cinismo que no protegemos a la ciudad, cuando sacaron al cuarenta por ciento de los delincuentes a la calle. Nos hace quedar a la Policía como que no cuidamos a la sociedad".

"Más policías no es sinónimo de más seguridad. Se trata de garantizar los derechos humanos. Nuestros derechos son vulnerados. Si la sociedad no se entera de la situación en la que se encuentra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no van a dejar de lamentar víctimas. Esto es netamente salarial, que no se tergiverse. No nos hagan poner en una situación en la que nosotros no quisimos estar. La Policía está en paro porque está cansada de ser manoseada", sumaron.

No sabemos si salimos de acá y nos harán sumarios. Así que de acá no se va nadie"

En La Matanza, los efectivos hicieron explícito su malestar por la negativa del gobernador bonaerense a garantizar la "amnistía" para los policías que participaron del reclamo ilegal: "Del primer punto que pedíamos, que no nos sanciones, no se dijo nada. No sabemos si salimos de acá y nos harán sumarios. Así que de acá no se va nadie".