Reclamo de colectiveros, otro paro del subte e Independiente al rojo vivo: las claves del día

"Ni sé cómo llegué a los seis meses, no daba para más": Doman renunció al Rojo y asumió Grindetti

El ex presidente de Independiente Fabián Doman habló por primera vez tras su reciente renuncia al cargo, del cual fue electo hace apenas seis meses, y reconoció no haber estado a la altura de la entidad de Avellaneda.

"Ni sé cómo llegué a los seis meses. Como dije en el comunicado, hice de todo, lo que estaba a mi alcance. Pero cuando internamente me refería a los problemas económicos, todos respondían con un tema futbolístico. Yo hice autocrítica, lo dejé en claro en el comunicado, pero no le tengo temor a lo deportivo porque se va a salir adelante", explicó el presentador televisivo.

Posteriormente, en diálogo con Olé, aseguró que "no pudo dormir en la última semana", y destacó lo complejo que es generar orden y que -lamentablemente- no pudo hacerlo. "Todos hablan demasiado, es difícil poner orden, al menos yo no logré hacerlo", añadió.

"No daba para más, es o era demasiado complicado alinear a la Comisión Directiva. Mirá, se iban instalando temas que no eran ciertos, como que (Pablo) Repetto iba a venir antes del clásico y el propio técnico había dicho que no podía", confesó.

Por otro lado, Néstor Grindetti asumió como presidente de Independiente tras la renuncia presentada esta tarde por Doman ya que por estatuto el vicepresidente primero deberá tomar las obligaciones del máximo dirigente en caso de cesantear sus funciones.

En los próximos 90 días, Grindetti deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria para nombrar al nuevo presidente, tal y como lo indica el estatuto de Independiente. La reunión en la que se aceptó la renuncia de Doman se llevó a cabo en el domicilio del propio intendente de Lanús.