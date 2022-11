Récord de incoherencia: María Eugenia Vidal se reunió con las "pelo de cocker" pero borró el tuit

Maluma borra cassette y Maria Eugenia Vidal te borra un tweet. El jueves a las 13, después de una hora y media de estar publicado. Con 1 millón de seguidores y un séquito de argentinos expectantes a lo que diga. La ex "orgullosamente bonaerense" eliminó un llamativo tuit que mezclaba su nueva postura política con un extraño movimiento surgido de las redes sociales. Lo que parece un simple chiste más, es tan solo un nuevo día en la tragicómica vida de los políticos argentinos.

Esta historia comenzó el año pasado cuando un grupo de más de 6 mujeres de Mendoza organizó una agrupación de fiscales para supervisar las elecciones legislativas 2021. Con la finalidad de ayudar y fiscalizar el escrutinio de las mesas de esta elección, las protagonistas formaron una agrupación de más de 60 mujeres y la llamaron "las pelos de cocker". ¿Requisito para ser parte? Tranqui, nada de formación ni política ni pensamientos coherentes. Alcanza con "Koleston 7,3. Brushing y planchita", reveló Adriana Videla, una de las fundadoras.

“Todas las viejas macristas pelo de Cocker planchado armamos cada una pequeños grupos de fiscales (10) para asistir a los fiscales de mesa. Resultó muy beneficioso sobre todo durante el escrutinio. No les dejamos pasar una”, expresó Videla en una nota con La Nación. Además, relató que a través del sistema piramidal, a lo "Avon", las mujeres fueron reclutando a quienes demostraban tener un interés en la causa.

La docente mendocina y creadora de este grupo, aprovecha sus redes sociales para hablar de manera irónica y apuntar fuerte contra el oficialismo. “Sumate y fiscalizá. Pensá que si no sos vos, los votos te los va a contar la morsa. Pensalo”, compartió en Twitter, en referencia al nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

La elección del nombre no fue casual. En 2020, el usuario de Twitter llamado @heraldobosio, quien suele realizar tuits políticos muy graciosos, describió a la perfección a la votante promedio de Mauricio Macri, Vidal y todo Juntos por el Cambio en general. El tuit se volvió épico en la red del pajarito y siempre es recordado: "No hay una sola vieja macrista que no tenga el pelo planchado como un cocker y la mirada perdida como Kurt Cobain".

Por ese chiste, las seguidoras de Vidal decidieron adoptar el nombre. Al principio, esta historia, que parece ser un simple grupo de mujeres adultas que disfrutan de tomar el té y hacer la no política no estaba generando ningún escándalo ni llamaban la atención más que para hacer alguna que otra broma. Pero al igual que todo en éste país, de un segundo al otro, tomaron protagonismo de la mano de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Lo que ocurrió en este caso, es que hoy a la mañana la ¿ex? amiga de Macri y probable candidata a presidenta publicó una foto en Twitter junto a las "pelo de cocker planchado" en el cual afirmaba que iban a ampliar la organización por todo el país. Pero al parecer se dio cuenta (tarde, tardísimo) que esto podía no ser una buena idea ni una buena imagen para su carrera política. Lo interesante, es que no solo es un misterio el saber porque se alió con estas mujeres, sino también por qué se arrepintió después de una hora y media de haberlo subido.

Cabe destacar que Maru no fue la única política que les brindó su apoyo. El año pasado distintos diputados respondían sus mensajes en la red social del pajarito y le ofrecían el acompañamiento y su agrado para con ellas.

“Diosas todas”, les dijo Josefina Canale, diputada provincial de Mendoza, miembro de Mendoza Cambia. “Si se juntan avisame que les quiero agradecer personalmente”, le expresó la legisladora de Juntos por el Cambio a la fundadora de las pelo de Cocker planchado.