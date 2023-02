Recusan a Rosatti, récord de mortalidad infantil y nueva misión del FMI: las claves del día

Gran Hermano: Ariel Ansaldo confesó que su estrategia era "desgastar" a Alfa

El último eliminado de Gran Hermano, Ariel Ansaldo, confirmó cuál era su estrategia dentro de la casa más famosa del país: "desgastar a Alfa", en relación al participante Walter Santiago, su archirrival en el juego. Aunque negó que su plan fuera echarlo.

"Mi idea era que pase lo que ocurrió, que de a poco se vaya desgastando", confesó Ariel. "Si se iba Alfa, la casa hubiera estado en otra sintonía que a mí me hubiera gustado más, donde todo el mundo podía ser más ellos mismos. No te dejaba hablar", expresó.

"Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada. La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa", agregó.

Por otro lado, el conductor Santiago del Moro le preguntó si era o se hacía, en relación a la amabilidad constante que demuestra el jugador. "Soy así, Santiago. Era yo haciendo de mí mismo, cuando estaba frente a las cámaras lo hacía para divertir", explicó.

"Yo pensaba muchísimo en los pibes de afuera, en los hijos de todos ustedes. Yo me río de mí mismo, pero por algo estoy pendiente mi ahora. Y por algo quería ese esfuerzo. Yo quería llegar a Gran Hermano y ponerme bien físicamente, como otro juego mío, otra meta mía. Me daba cuenta de dónde venía la gordofobia. Yo hacía chistes sobre mi gordura pero después dejé de hacerlos porque quería dar el ejemplo para el público, porque no va por ahí”, relató respecto a las polémicas de su estadía en la casa.