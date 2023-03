Régimen de Entidades Financieras: qué montos monitorea la AFIP a través de las tarjetas

De 10 mil a 30 mil, y de 30 mil a 90 mil pesos. Hace un año se modificó la Ley del Impuesto sobre Bienes Personales bajo la resolución general 5138/2022 que elevó los montos de operaciones que tienen que ser informadas por los bancos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De esta manera, los bancos buscan agilizar las operaciones, además de recibir información automática y permanente de las acreditaciones mensuales, extracciones, saldos de las cuentas, los depósitos a plazo y consumos con tarjetas.

Antes, los controles se hacían por compras mínimas de 10 mil pesos con tarjetas de débito y con la modificación, cambió a 30 mil pesos. Es decir, a partir de este monto minimo, las entidades financieras deben reportar los gastos de un cliente durante el mes. De la misma manera, con la resolución se elevó de 30 mil a 90 pesos la cifra mínima para informar las acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo. No obstante, esto no ocurre en los casos de extracción de efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esta información tiene que ver con un procedimiento que ocurre llamado “Régimen Informativo para Entidades Financieras” y que fue actualizado en enero del año pasado. Vale aclarar esto porque en redes sociales se empezó a difundir que la AFIP controla los gastos de las personas y muchos usuarios estaban indignados, pero este accionar es algo legal y responsabiliza a los bancos a hacer sus reportes de gastos y movimientos que tienen sus clientes.

La resolución del año pasado introdujo cambios también en relación con la información que reportan los bancos sobre los movimientos de las cuentas especiales creadas para la repatriación de activos en el exterior vinculadas a ciertos programas. Al respecto de esto, todos los bancos habilitan a sus usuarios a utilizar la tarjeta de débito en el exterior para operaciones que se realicen con fondos de la Caja de ahorro en pesos.

Como es sabido, en el caso de ser una compra en dólares, el sistema procesador convierte el monto de la compra a pesos argentinos a un tipo de cambio oficial con los impuestos para debitar en el momento. Lo debitado en la Caja de ahorro serán los pesos que resulta del cambio de los dólares gastados al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS que es del 35%, la percepción de Impuesto a las Ganancias del 45%, más la percepción de Impuesto sobre los Bienes Personales del 25%, conocido también como "dólar turista" o "dólar Qatar" -que a este viernes 3 de marzo, su valor de cotización de venta está en 411,60 pesos-. Asimimo, en el caso de que los gastos excedan los 300 dólares, se aplicará un impuesto adicional del 25% a cuenta de "dólar Qatar".

Por este motivo, los bancos recomiendan a sus clientes usuarios tener en la cuenta el monto total que se debitará para la existencia de fondos, ya que la Caja de ahorro no está separada para girar en descubierto.

Para quienes cuenten con una Caja de ahorro en dólares, la persona puede optar para que esta sea su cuenta primaria en los pagos en el exterior y también para los domésticos en dólares, como el caso de servicios como Netflix, y es una elección que se realiza a través del homebanking de la entidad bancaria. Ahora bien, el cliente solo podrá pagar en el exterior con su tarjeta de débito si tiene la posibilidad de bancarlo, dado que aún rige el cepo cambiario de un cupo de 200 dólares.

Además, es importante tener en claro que, en el caso de querer retirar dinero en el exterior por cajero automático, la tarjeta de débito como la de crédito tiene topes para el retiro. Con la de débito no es posible retirar dólares a través de una Caja de ahorro en pesos, pero si con una en dólares. Mientras, que en el caso de la tarjeta de crédito, el tope es de 200 dólares.

La AFIP se encarga de controlar la actividad de los contribuyentes para encontrar concordancia entre los ingresos declarados y las transacciones efectuadas. Por consiguiente, el organismo nacional recopila la evolución de bienes de cada usuario dentro del país en los últimos cuatro años, así como el registro de los saldos bancarios y la compra anual de monera extranjera.