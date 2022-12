El último apague la luz: de las bajas de Donda y Crous, al despido del titular de la Casa de la Moneda

El Gobierno nacional cerró el año con un brindis en la Casa Rosada y con el objetivo de ser competitivos y poder ganar las elecciones presidenciales de 2023, de cara a un verano en el cual el presidente Alberto Fernández no se tomará vacaciones para darle la mayor importancia posible a su gestión.

Al mismo tiempo, esta definición con intenciones de estimular a su tropa para la pelea electoral, también tambaleó la estantería de ciertos espacios y referentes del Poder Ejecutivo, liberando espacios estratégicos con renuncias y despidos.

Sólo en las últimas horas, Victoria Donda renunció al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); a Félix Crous le aceptaron su salida a la Oficina Anticorrupción, y el mendocino Rodolfo Gabrielli fue echado de la Casa de la Moneda por decisión del ministro de Economía, Sergio Massa.

Y si bien las renuncias son dos, la de Donda es bastante relativa, ya que a la hija de desaparecidos se le vencía el contrato mañana y desde el entorno presidencial habían dejado trascender que no había intención de renovar su contrato, para poder incorporar a una autoridad permanente.

"Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos", publicó Donda en su Twitter.

La mujer que en su momento estuvo involucrada en un escándalo por ofrecerle a su empleada doméstica -que tuvo 13 años en negro- un cargo en el INADI, se fue con una carta pública plagada de críticas al Gobierno nacional que encabeza Fernández.

"Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo", cuestionó Donda.

"Hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público", confesó la ex funcionaria.

Es evidente que la realidad de su salida pasa más por su posicionamiento político, el cual es más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo demostró luego de que ella hable el último miércoles desde Avellaneda. "Cristina nos marcó hacia dónde hay que seguir construyendo", escribió en sus redes en aquel entonces. "Confío en Cristina que ha sido la arquitecta de la victoria en 2019 y confío en que será la arquitecta en 2023", añadió.

La renuncia de Crous a la Oficina Anticorrupción también tiene ese tenor internista de cara a una potencial PASO peronista en 2023. Es que el hombre también presentó su decisión luego de que la Vicepresidenta se expresara en la semana.

"Aceptase, a partir del 1° de enero de 2023, la renuncia presentada por el doctor Félix Pablo Crous al cargo de Titular de la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación", detalla el decreto 878/2022 que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El funcionario estaba en el cargo desde 2020, cuando llegó para investigar a los funcionarios públicos de la gestión y controlar sus actividades y declaraciones juradas. En este caso, el ex titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), es uno de los miembros fundadores de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima que tiene el fin de trabajar "de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina".

La única salida de estas tres que se basa en sus resultados negativos, es la del ex gobernador Gabrielli, a quien Massa le pidió la renuncia tras comprobar que había dejado un "balance en rojo" en el organismo que encabezaba. Desde el entorno del ministro de Economía confirmaron que no estaban conformes con la gestión del mendocino, ya que fueron muchas las fallas evidentes de su mandato.

Una de las críticas fundamentales fue "la demora en la puesta en marcha de la producción de billetes" que Fernández había anunciado en mayo junto al titular del Banco Central, Miguel Pesce, con el fin de reemplazar a los animales y renovarlos. A su vez, hubo otro gesto del funcionario que lo dejó bajo la espada de Damocles, cuando desde el organismo tramitaron el regalo habitual para los empleados que suele entregarse el 29 de septiembre, aniversario de la Casa de la Moneda.

Este año la idea había sido comprar 1.700 camisetas de la Selección Argentina, de cara al mundial de Qatar 2022. Y aunque desde el Directorio del organismo negaron que la propuesta se haya discutido, había estado publicada en su página web. Una actitud que, en tiempos de austeridad, cayó lo suficientemente mal como para dejar a Gabrielli en la cuerda floja. El año electoral llega con recambios y posicionamientos, con el fin de ser competitivos en 2023. El lunes comienza el año electoral.