Represión en el Obelisco: Larreta felicitó a la Policía porteña y aseguró "que lo de ayer fue un infarto”

Facundo Molares tenía 47 años y falleció el jueves a pocos metros del Obelisco tras la feroz represión de la Policía de la Ciudad sobre la protesta que llevaban a cabo agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo". Mientras varios militantes de Rebelión Popular, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras organizaciones realizaban una Asamblea en la plazoleta del Obelisco, la Policía se acercó, consultó cuáles eran sus intereses y minutos más tarde reprimieron. Todo culminó de la peor manera, con la muerte de Morales y la detención de seis personas que ya fueron liberadas.

De acuerdo con la fiscal Marcela Sánchez, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional 30, los agentes que actuaron frente a la manifestación pertenecen a la División Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y estuvieron bajo el mando de la comisaría 1-B de la Policía porteña. Por esta razón, ordenó que se identifiquen a los efectivos que participaron del operativo y encargó las medidas de prueba a la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal (PFA).

Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lamentó la muerte de Molares tras la represión, pero elogió el accionar de los efectivos porteños. "Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares", expresó Larreta desde sus redes sociales, a través de un comunicado que tituló "Una Argentina en paz y sin miedo".

El jefe Gobierno porteño brindó "completamente" su respaldo al "accionar de la Policía de la Ciudad" y dijo que el cuerpo policial de CABA que llevó a cabo el operativo "actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia". El precandidato a presidente también elogió el desempeño del SAME por su intervención en el episodio y destacó que "dio respuesta, como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad".

Además, manifestó que "los argentinos necesitamos vivir en paz" y consideró "inaceptables" las especulaciones políticas como las que estamos viendo". "Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación", agregó. Por último, anunció que "liderará" junto a "millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo".

Larreta arrancó la jornada de este viernes a pura entrevista. Primero criticó al Gobierno por la "irresponsabilidad de poner en duda la realización de las elecciones" y advirtió que "hay gente que la quiere pudrir". "Poner en duda las elecciones a tres días realmente es una irresponsabilidad, justo cuando queremos que la gente vaya a votar, después de los niveles de ausentismo que se vieron en las provincias", sostuvo.

El mandatario porteño apuntó contra las declaraciones los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Transporte, Diego Giuliano, y minutos antes de que comience a regir la veda, agregó en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia: "Entiendo la angustia de la gente, la desazón, por no ver respuestas, pero la solución no es no ir a votar".

Al referirse a la protesta en el Obelisco, advirtió que "hay gente que la quiere pudrir". "El propósito obviamente es embarrar la cancha, generar más confusión, querer afectar las decisiones electorales", señaló, previo a una nueva movilización en repudio a la muerte del manifestante Facundo Molares. Respecto a esa situación, destacó que "lo que sucedió fue que en el marco de una manifestación falleció una persona de un infarto". "Hay que investigar cómo un tipo de las FARC estaba en la Argentina, qué hacía alguien con ese prontuario", añadió.

También pidió "sensatez" a las organizaciones sociales que marcharán esta mañana en el centro porteño: "Apelo a la sensatez de los que convocan y lideran la marcha para evitar situaciones de violencia. Y los responsabilizo si las provocan". Al final, manifestó que "los cambios generan discusión inicialmente, pero hay que tener el liderazgo y las convicciones de llevarlos adelante". "La gran mayoría de los argentinos, la mayoría silencio, quiere un cambio profundo", cerró.

Luego, el precandidato de Junto por el cambio habló con Radio 2 de Rosario, donde volvió a insistir que Molares falleció de "un infarto" y no por el accionar policial. “Lo de ayer en el Obelisco fue un infarto, lo dijo claramente Alberto Crescenti, que es una eminencia como médico y fue muy claro sobre las causas de muerte”, aseguró Rodríguez Larreta.

De acuerdo con el funcionario porteño, “se estaban generando hechos de violencia" y por eso la Policía de la Ciudad actuó "con total profesionalismo". "La violencia es el límite, nosotros no permitimos acciones de violencia. No hay que hacer especulaciones políticas, hay que terminar con las agresiones, las confrontaciones constantes”, sentenció.