Reunión del Mercosur: Alberto Fernández llamó a los presidentes del continente a estar "más unidos que nunca" pese a las diferencias ideológicas

Habla Alberto Fernández: lo escucha el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

El presidente Alberto Fernández llamó a la "unidad" de los países miembros del Mercosur para "encontrar soluciones al mayor desafío de la región que es la desigualdad social", y aseguró que la economía mundial, luego de la pandemia de coronavirus ofrece "una posibilidad de construir un mundo nuevo más justo". El presidente habló esta desde la residencia de Olivos. La 56ta. Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se realizó desde Paraguay en forma virtual -por primera vez en la historia- debido a la pandemia. Desde hoy, la presidencia temporaria del bloque le corresponde a Uruguay. "Sé que mi paso por la historia argentina es un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual", dijo Fernández.



Alberto destacó la "necesidad de que integremos una Nación única a nivel regional" y aseguró que "pensar el Mercosur significa entender que estamos absolutamente obligados a buscar un destino común porque los pueblos nos exigen que así sea. "América Latina, por origen y por destino, está llamada a ser una región única y absolutamente integrada".

La Cumbre fue inaugurada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Continuaron luego los presidentes del Brasil, Jair Bolsonaro; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien luego fue designado como el presidente pro témpore del bloque.



En su discurso, Fernández señaló: "Las diferencias que puedan surgir, ideológicas, conceptuales o del tipo que quieran, pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan nuestras repúblicas" y afirmó que "ninguno debe buscar su suerte individualmente". En presencia de Bolsonaro, con quien mantiene evidentes diferencias ideológicas, Fernández llamó a "entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan nuestras repúblicas".



"Estoy aquí para que nos unamos y trabajemos más juntos que nunca porque la historia nos ha puesto el desafío de gobernar nuestros países en un tiempo de mucha enfermedad y desigualdad, pero también nos da una oportunidad de construir algo diferente. Tenemos que estar más unidos que nunca", sostuvo, a la vez que llamó a que los países miembros "vean cómo lograr que los desequilibrios y asimetrías desaparezcan" en el bloque "en favor de Uruguay y Paraguay, que necesitan tener un desarrollo tan pujante como Brasil y Argentina".



Como no podía ser de otro modo, la pandemia y las complicaciones económicosociales que conlleva fue uno de los temas centrales tanto en el discurso de Alberto como en el de sus pares. Fernández remarcó que a él como a sus pares les tocó "un tiempo difícil" para gobernar y debieron "acostumbrarse a buscar el desarrollo en el medio de una enfermedad". El presidente insistió en la necesidad de "ver cómo nos integramos al mundo globalizado como región, todos juntos, porque si cada país lo hace solo va a estar a atado a su suerte".



"El mundo se ha dado vuelta. La economía integral la está padeciendo de un modo como nunca antes se había visto. Cuando uno ve la dimensión de la crisis y ve cómo reacciona el mundo más que nunca me convenzo que integremos una región única en la para enfrentar el desafío que se nos viene por delante. El desafío tiene muchas aristas y como latinoamericanos que somos la arista central es que somos el continente más desigual a la hora de la distribución del ingreso. América Latina necesita ver cómo se construye un mundo más igual, más desarrollado después de esta pandemia y este es un debate que nos debemos. Estamos frente al desafío de un mundo que se ha globalizado y nosotros desde América Latina tenemos que estar más unidos que nunca para asumir ese desafío", sostuvo el Presidente.



En la reunión estuvo presente, como invitado especial, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política, Josep Borrell. Alberto lo llamó "amigo" y le reclamó que "ayude a seguir adelante con el acuerdo iniciado (entre el Mercosur y la Unión Europea) para ver de qué manera, teniendo en cuenta todos los desatinos que cometió el virus en la economía de todo el mundo, podemos seguir adelante.El Mercosur tiene un desafío porque en este tiempo de la historia nos tocó gobernar a nosotros y si no hacemos las cosas bien somos nosotros los culpables de que las cosas se hagan mal", concluyó.