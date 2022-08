Reuniones con empresarios y acuerdos en precios y salarios por dos meses: el anuncio de Alberto

Desde la asunción de Sergio Massa como súper ministro de Economía, el Gobierno de Alberto Fernández parecer haber encontrado un rumbo que estuvo ausente desde la intempestiva renuncia de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda y durante los meses de alta inflación y corrida cambiaria generada por el establishment en las últimas semanas.

Ahora, el presidente confirmó que en los próximos días se reunirán con empresarios y sindicatos para dar inicio a las negociaciones por un acuerdo de precios y salarios por 60 días. Fuentes oficiales habían dejado correr el rumor de que el Gobierno pediría un aumento de sueldo a nivel general y también un bono. En el mismo sentido, se negociarán precios de referencia en los productos más importantes.

El anuncio de Alberto se dio durante la inauguración del Mercado Lomas, en el municipio de Lomas de Zamora. En el evento estuvieron el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

Durante el encuentro, Fernández afirmó: “Este mercado es una iniciativa para ofrecer productos a precios accesibles y es una forma de combatir la inflación. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina, que más preocupa. Queremos que los salarios le ganen a la inflación y los especuladores desaparezcan de la escena".

En ese contexto, el presidente reveló las medidas que estudian con Massa y habló de la convocatoria a empresarios y sindicalistas: “Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea: en el transcurso de esta semana vamos a convocar a empresarios y sindicalistas de la Argentina a una mesa para marcar una hoja de ruta para alinear precios y salarios por 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios”.

De hecho, Massa iba a participar del acto en Lomas de Zamora, pero envió a Tombolini en su representación porque debió monitorear el canja de bonos en pesos que realizó el gobierno. Además con una agenda cerrada hasta principios del próximo mes, Massa debía continuar con una serie de reuniones en el Ministerio de Economía.

Además, Alberto dijo durante su discurso en Lomas de Zamora: “Vamos a poner orden en los precios y adecuarlos al ingreso de la gente. No es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y en otro que está a dos cuadras. Contaba Axel (Kicillof) que eso pasa con una lata de pintura; eso se llama especulación, hay alguien que está ganando lo que no le corresponde, pero mucho más grave es cuando pasa con la comida”.

Y continuó: “Quiero que sepan cada argentino y cada argentina que la inflación es uno de los problemas que más preocupan al Presidente de la República. El Presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación y que los especuladores desaparezcan de la escena”.

Por último, el presidente de la Nación les envió un mensaje a los empresarios: “No queremos que no ganen plata, sino que ganen lo justo y dejen ganar a otro. Por eso tenemos que desarrollar mercados como este, donde los trabajadores de la tierra vienen directamente con su producción. Nosotros estamos dispuestos a poner orden, no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y en otro que está a dos cuadras. No hay una lógica del manejo de precios”.