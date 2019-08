Rial, duro con Macri: "Tendría que haber hablado desde el búnker, al lado del mago sin dientes, que es el único leal"

Después de la conferencia de prensa que brindó este lunes a la tarde el presidente Mauricio Macri, en la cual no hizo ninguna autocrítica y le echó además la culpa al kirchnerismo por el aumento del dólar, el conductor Jorge Rial abrió su programa con un editorial en el que cuestionó el rol de los periodistas oficialistas, y en el que además criticó la actitud que tuvo el mandatario tras la derrota. "Ayer no era el presidente el que habló, era el candidato, y nosotros quisimos escuchar al presidente. Demostró que está hecho pelota", aseguró Rial.

En el inicio de Instrusos, el programa que conduce por América, el periodista sostuvo que Macri tiene un muy bajo nivel de frustración, ya que esta es la primera vez en su vida que algo le sale mal, y no sabe cómo reaccionar.

"En un momento lo escuché, y sentí que estuvo a un momento de pedir voto calificado, que no se vote más en este país", sostuvo y agregó: "Fue intimidación lo que hizo el presidente. Nosotros vamos a votar lo que querramos, como hicimos siempre con libertad".

Además, aseguró que Macri destruyó la figura de María Eugenia Vidal, y que la verdadera elección será en octubre. "Las elecciones PASO señor presidente, que él dijo que no existieron, ¿cómo no sucedieron?", cuestionó el conductor y agregó que la realidad es que "millones de argentinos fueron a votar" y que no lo eligieron.

En ese sentido, le pidió al mandatario que "demuestre de que está hecho", y que sostuvo a pesar de la mala elección del domingo, el presidente tiene la obligación de terminar su mandato y dejar el país lo mejor posible.

"Prepárense para octubre. Que el presidente labure para encarrilar este país. Sé que le queda poco, no pudo en tres años. De última, laburen para revertir la situación en octubre. ¿De qué manera se revierte? Haciendo algo, dando una señal, no enojándose con nosotros. En todo caso tendría que ser al revés, nosotros tendríamos que estar enojados con usted. Y les hago una propuesta, vean el debate del 2015, tendríamos que estar enojadísimos con Macri. Y acá estamos, laburando como todos los días", pidió.

Sobre la conferencia de prensa, Rial aclaró que los argentinos esperaban que saliera a hablar el Presidente de la Nación, aunque en realidad el discurso lo dio el candidato de las elecciones. "Ayer habló el candidato, estaba con Pichetto (Miguel Ángel). Tendría que haber hablado desde el búnker, al lado del mago sin dientes, que es el único leal. Porque ni los periodistas que le cebaron el lomo a Macri, escondiendo la realidad y siendo cómplices de lo que pasó, están", dijo

"Él (Macri) no tiene ningún derecho a retarnos. Tiene un umbral a la frustración mínimo. La primera vez que le va mal en algo y no tiene la capacidad de reinventarse", agregó enojado.

En cuanto al rol de los periodistas en el gobierno macrista, el conductor aseguró que muchos fueron cómplices de lo que hizo el presidente, ya que durante mucho tiempo prefirieron callarse en lugar de salir a contar lo que pasaba en el país.

"Veo a ciertos periodistas que le piden autocrítica al otro, y hay que empezar por uno. Este gobierno armó un 6,7,8 mucho más expansivo e inteligente porque repartió periodistas en todos los canales, en todos los diarios y revistas", aseguró, y explicó que, según visión, a aquellos que intentaron mostrar una voz disidente les "pegaron por todos lados".

Hacia el final de su descargo, el conductor dijo que los periodistas tienen que hacer una autocrítica, porque hasta el viernes todos decían que en las elecciones iba a haber dos puntos de diferencia, cuando no fue así. "Estaban en un microclima, hablando todo el tiempo del pasado y no de lo que pasaba", cerró.