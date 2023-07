Rinaldi habló tras renunciar a su candidatura: “Fue un intento 100% cancelatorio y antidemocrático”

Hace unas semanas, Franco Rinaldi había abandonado su lugar de tuitero ácido y militante de Juntos por el Cambio para salta a la política de primer nivel. Por eso, había sido elegido como primer candidato a legislador porteño de Jorge Macri. Pero una serie de videos que se viralizaron en donde muestra su faceta homofóbica, discriminatoria y antisemita, generaron indignación y el militante decidió renunciar a su candidatura.

El especialista en accidentes aéreos había dicho frases desagradables a través de diversas transmisiones que solía hacer en redes sociales. "¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran? ¿qué hago con la Villa 31? Es un problema complicado. Lanzallamas”; o “Me parece que incluso alguna vez he visto alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía J.P. Kelly que a Página 12 le decía Sinagoga 12″ fueron algunos de los videos que se viralizaron.

Tras el repudio que generó, no le quedó otro camino que darse de baja de la lista de Juntos por el Cambio. Pero no se quedó en el molde y decidió dar su mirada sobre lo ocurrido y minimizarlo. También apuntó contra Martín Lousteau, precandidato de la UCR como jefe de Gobierno. Lo primero que dijo fue: "Lo que hice es un 'show artístico' que hacía en streaming donde había momentos de humor, de seriedad, era una cosa amorfa, una expresión de libertad".

Y agregó: "Lo que hay detrás de esta embestida contra mi persona percibo que fue un tiro por elevación a Jorge (Macri), a quien desde el primer día también trataron de impugnar. Creo que hoy Martín Lousteau sigue tratando la impugnación judicial de Jorge por el tema del domicilio. Me parece que lo que pasó todo el tiempo fue una gran movilización de recursos, que movió Lousteau, de quien tengo una gran decepción".

Con todos sus cañones apuntando contra el economista, Rinaldi afirmó en TN: “Lousteau anda diciendo por los canales hace varios días que lo felicitó por su designación como primer candidato. No cuenta que yo le contesté y le dije 'Gracias Martín, después del 13 tomemos un café', y él me dijo 'Sí Franco, tomemos un café, porque después tenemos que seguir trabajando juntos'. Me pregunto, con semejante nivel de ensañamiento, con semejante nivel de crueldad, ¿de verdad cree que se puede seguir trabajando juntos? Fue cruel, absolutamente".

En tanto, sobre su intento de defensa sobre las acusaciones por xenófobo, homofóbico y antisemita, lanzó: "Yo no estoy en contra de ningún colectivo. Mi vida en la arena pública es un testimonio de la inclusión, de sobreponerse a la adversidad, me parece que Martín lo sabe. No entiendo como él cree que yo soy quien dice que soy ahora que oportunistamente decidió ir contra mi persona para perjudicar a su lista adversaria".

Entonces se preguntó: "¿Cuánto tiempo de los últimos diez días le dedicó la lista de Martín Lousteau a Franco Rinaldi en vez de hablar de propuestas para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto esfuerzo? Tengo buena autoestima pero no soy tan importante. Fue 100% un intento cancelatorio y es antidemocrático".

Por último, sobre su decisión de presentar la renuncia, afirmó: "Yo soy un jugador de equipo. Lo que evaluamos y evalué yo, era que la discusión estaba totalmente trastocada, no era sobre cosas que yo podía haber dicho o no dichio. Lo que había era una gran coordinación y puesta a punto para horadar a Jorge Macri y la lista, y tratar de que la lista tuviera que estar en una posición extremadamente defensiva. Me parecía que eso desnaturalizaba completamente la razón de mi incorporación. Me parecía que era imprescindible para que la campaña pudiera dar un paso adelante, cambiar el tema y que el eje Franco Rinaldi no fuera más el eje que todas las mañanas le hiciera doler la cabeza a Jorge Macri".