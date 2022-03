Ritondo sobre la negociación en Diputados y la exigencia a Alberto: "Le pediría la renuncia a Guzmán"

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, le reclamó al presidente Alberto Fernández que despida al ministro de Economía, Martín Guzmán, después de lo que fue la sesión en la que se le dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que tuvo que ser cambiado el texto y sólo se incluyó la habilitación al endeudamiento pero no así el plan económico.

“Nosotros como oposición teníamos la responsabilidad de no llevar a la Argentina a que caiga en default. Si yo fuera Alberto Fernández le pediría la renuncia a Martín Guzmán”, sostuvo Ritondo en declaraciones al programa Argenzuela que conduce Jorge Rial y se emite por Radio 10.

Pero no sólo eso, el diputado cargó contra Guzmán por las explicaciones que dio en Diputados cuando defendió el proyecto antes de viajar a Houston, Estados Unidos, para una conferencia sobre energía. “Había mucho amargura por la falta de solvencia que había tenido el discurso de Guzmán, fue muy floja, hubo poca respuesta sobre el plan económico”, manifestó Ritondo. “La primera vez que Guzmán vino al Congreso pregunto si se podía zaracear. El plan económico que presentó hace agua por todos lados”, agregó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el proyecto que terminó consiguiendo la media sanción en Diputados con más de 200 votos fue el que planteó el bloque de Juntos por el Cambio en donde solamente se trate la habilitación para que el Gobierno firme un nuevo préstamo con el Fondo pero no así que se incluya el programa económico con los respectivos ajustes. Ese punto deja a Guzmán en una posición de mayor debilidad debido a que en las conversaciones que mantuvo con las autoridades del FMI auguró que el plan económico contaría con el aval de la oposición.

Como el oficialismo carecía de los votos para lograr darle media sanción a la iniciativa debido a la división interna que tiene el Frente de Todos. Ante ese escenario precisaba votos del resto de los bloques de la oposición para logra que el acuerdo llegue al Senado con la mayor cantidad de espalda política posible.

“El Gobierno necesitaba que nosotros acompañáramos el acuerdo, pero nosotros necesitábamos que se sacará del acuerdo el plan de gobierno”, manifestó en otro de los pasajes de la entrevista. “No había mucho mas que eso, nos mandaron un borrador, después dos artículos y después entrelazaron ambos", agregó Ritondo para luego criticar que desde el 10 de diciembre de 2019 no fueron consultados nunca, hasta esta semana, sobre cómo llevar adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Luego, ahondó críticas hacia el Gobierno sobre todo por la relación entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No puede ser que Cristina y Alberto se hayan juntado sólo para ganar, me parece que tienen que tener un compromiso con el país”, dijo.

"Me parece que hay un funcionamiento que no funciona, un gobierno de funcionarios que no esta funcionando. Cuando hay un compromiso con el gobierno, todos deben ponerse la misma camiseta, hay que aguantar los trapos. Cuando uno construye una fuerza política, se lavan los trapitos adentro y después se sale con una postura”, agregó.

Consultado sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio y en especial en el PRO, Ritondo negó ser “halcón” o “paloma”, habló sobre consensos y esquivó la consulta sobre los legisladores de su bloque que se ausentaron.

"Yo no soy ni halcón ni paloma, yo creo en los consensos en el dialogo y construcción política que transforme a la Argentina. No me gusta que ningún diputado donde su fuerza política toma una decisión, la misma no sea acatada", manifestó.