Roberto Lavagna reveló el insólito diálogo que tuvo con Mauricio Macri hace sólo una semana

Roberto Lavagna relató un insólito diálogo que mantuvo días atrás con Mauricio Macri, que lo llamó para consultarle por qué no avanzaba un proyecto impulsado por el Gobierno que todavía no había sido presentado formalmente. El candidato a presidente por Consenso Federal aseguró que el mandatario se quedó muy “sorprendido” cuando le explicó que todavía no habían recibido el texto.

El diálogo entre Macri y Lavagna ocurrió la semana pasada, cuando el presidente llamó al candidato de Consenso Federal y ex ministro de Economía para consultarle por qué no avanzaba el proyecto de ley para reperfilar la deuda, que fue anunciado semanas atrás por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

“La última vez que hablamos fue la semana pasada. El tema era que no avanzaba el proyecto de refinanciación de la deuda. Yo le dije ‘Mirá, la verdad que no sé, hablamos de esto la semana pasada pero después no lo seguí. Voy a averiguar’. Y al rato lo llamé para decirle que no había ningún proyecto circulando, nadie conocía el proyecto”, contó Lavagna en el programa Debo Decir, por América TV.

Según Lavagna, la reacción del presidente fue de “mucho asombro” con la explicación que le brindó, y finalmente recién media hora después hubo una comunicación con el ministro Lacunza y el proyecto comenzó a circular entre los diputados. El candidato presidencial aseguró que “es más fácil hacer responsables a los otros”. “La queja de él (por Macri) era: ‘No me ayudan a que avance’, pero el proyecto ni siquiera estaba circulando”, detalló el economista.

El reperfilamiento de la deuda fue anunciado por Lacunza semanas atrás, y tiene como objetivo renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El texto demoró varios días en ingresar a la Cámara de diputados y finalmente la oposición lo recibió la semana pasada.

“MACRI ESTÁ TERMINADO”

Para Lavagna, el presidente “perdió y está terminado”. Además, analizó que el gobierno “desde el primer momento cometió errores”. “Se les intentó explicar cómo iban a terminar y sin embargo ellos decían que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, vivieron de negación en negación, se van a enterar que las PASO significaron algo”, remarcó.