Larreta advirtió que "habrá marcha atrás" si no hay cuidado y le tiró un palito a Macri: "No soy su amigo"

En el primer día de apertura de la cuarentena en el AMBA Horacio Rodríguez Larreta aseguró que “si la gente no se cuida” habrá “marcha atrás” con el plan de flexibilización del aislamiento para prevenir los contagios de coronavirus. Temprano, el jefe de Gobierno porteño salió a correr junto a su secretario de Transporte por los bosques de Palermo. En el Día del Amigo, habló sobre su relación con Alberto Fernández y le tiró un palito a Mauricio Macri.

“El riesgo de contagio está en que la gente se junte, mucho peor si es en un ambiente cerrado”, aseguró el Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno salió a correr esta mañana temprano por los bosques de Palermo, donde se encontró con el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Mendez. Las salidas deportivas quedaron autorizadas desde hoy en la Ciudad y podrán practicarse entre las 18 y las 10 de la mañana.

Hoy en la Ciudad debuta la primera de las seis etapas del plan de reapertura que impulsa el Gobierno porteño y que incluye para esta semana la reapertura de negocios no esenciales, el regreso del take away, salidas deportivas, regreso de locales de ropa, lavaderos de autos y trabajos administrativos en instituciones educativas, entre otros. Para dentro de los próximos días se espera la vuelta de profesiones liberales, el regreso de psicólogos, kinesiólogos y paseadores de perros, entre otras.

En esta instancia, en el AMBA se apela a la “responsabilidad individual” como parte de la estrategia para mitigar y reducir posibles contagios de coronavirus, en el que hasta ahora se presentó como el peor momento en cuanto a la cantidad de casos. “El riesgo está en que la gente se junte, mucho peor si es en un ambiente cerrado, está probado que al aire libre el riesgo de contagio baja mucho”, señaló Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio Con Vos.

Ayer en la Ciudad se vieron algunas escenas complejas, sobre todo en parques y plazas, pero también en algunas calles, donde no hubo respeto por el distanciamiento social. “En una ciudad de tres millones de personas siempre vas a encontrar una foto que no te guste. El sábado estuvo feo, ayer fue un día lindo, de primavera, los chicos no salían hacía varios días, la mayoría de la gente está con barbijo”, justificó el jefe de Gobierno.

“TAMPOCO SOY AMIGO DE MACRI”

El 9 de julio, en el acto por el Día de la Independencia, el presidente Alberto Fernández describió a Rodríguez Larreta como su “amigo”. La utilización de esa palabra generó ruido a ambos lados de la grieta y este fin de semana, consultado por el diario La Nación, Rodríguez Larreta aseguró que el mandatario no era su amigo, porque consideraba sus amigos sólo a aquellos con los que va a la cancha a ver a Racing, juega al fútbol o se junta a comer asados los fines de semana con la condición de no hablar de política.

“Tampoco soy amigo de Macri”, disparó hoy temprano. “Para mí la palabra amigo es muy importante, son aquellos con los que voy a la cancha de Racing, con los que juego al fútbol. Con el presidente tengo una buena relación de trabajo y respeto”, agregó. Consultado por su relación con Macri, Rodríguez Larreta indicó que con el ex presidente trabajó durante 15 años y si bien aclaró que tiene un vínculo de “mucha confianza, respeto y aprecio”, no lo considera su amigo.