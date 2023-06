Larreta insiste en sumar a Schiaretti y crece la interna: "Con lo que tenemos no alcanza"

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial del PRO, volvió a plantear la necesidad de que Juntos por el Cambio incorpore al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al advertir que con la conformación actual de la alianza "no alcanza" para triunfar en las próximas elecciones. "Estamos unidos. podemos tener alguna diferencia, pero esto no pone en riesgo ni por un minuto la unidad", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el referente del PRO insistió: "Juntos por el Cambio no se va a romper. Estamos juntos". Además, el dirigente opositor insistió en la necesidad de ampliar la alianza: "La actitud es seguir sumando para ganarle al kirchnerismo".

En ese sentido, Rodríguez Larreta señaló que insistirá en sumar al gobernador de Córdoba, una iniciativa que generó fuertes temblores puertas adentro de Juntos por el Cambio. "En el caso del gobernador de Córdoba, nunca doy una discusión por cerrada. Hay distintas etapas para sumarse, distintas formas, mecanismos diferentes, pero nunca voy a resignar nunca es mi vocación de sumar", explicó.

De acuerdo con Larreta, esta necesidad por incorporar a Schiaretti surge de su deseo por "ganarle al kirchnerismo, pero más importante para gobernar la Argentina y hacer los cambios que tenemos que hacer". "Podemos discutir cuándo, cómo, pero no es lo más importante: lo importante acá es coincidir con la necesidad de sumar, porque con lo que tenemos no alcanza. Es muy grave lo que tiene la Argentina, no podemos estar discutiendo qué día se suma, hoy, mañana, pasado", destacó.

Además, el precandidato fundamentó que busca ampliar la coalición para en un eventual Gobierno tener respaldo legislativo, a diferencia de lo que sucedió en la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada: "No es no sólo ganarle la elección al kirchnerismo por un voto, sino con la diferencia más sólida posible para tener mayor presencia en el Congreso", porque para dar la pelea necesitamos leyes".

Juntos por el Cambio formalizará este viernes la llegada de José Luis Espert al frente opositor con una conferencia de prensa. El evento tendrá lugar a las 8:45 en Larrea 1541, Recoleta, donde estarán presentes los presidentes de los partidos principales, menos el del PRO, Federico Angelini. Es decir, participarán Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Eduardo Machiavelli, además del representante del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La incorporación del diputado libertario generó que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta celebraran y le dieran la bienvenida al economista en medio de una interna que aumenta de cara a la presentación de alianzas y cierre de listas en estas Elecciones 2023. Sin embargo, la exministra de Seguridad no dejó de lado la competencia por la presidencia y, en su mensaje de bienvenida, volvió a rechazar la incorporación de Schiaretti ."Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", sentenció.