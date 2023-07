Rodríguez Larreta, sobre Cristina Kirchner: "No la indultaría, no creo en los indultos"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que, de resultar ganador, primero de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y luego de las Elecciones 2023, no eximiría de una pena a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No, no la indultaría a Cristina Kirchner. No creo en los indultos", afirmó.

De esta manera, el dirigente porteño validó la postura de su compañero de fórmula, quien llevó a cabo una reforma constitucional en Jujuy con la que buscó prohibir indultos en casos de corrupción, ley de Lemas y cortes de ruta. "Estoy de acuerdo en prohibir los indultos para casos de corrupción política, como hizo Gerardo Morales”, aseguró Rodríguez Larreta en diálogo con LN+.

El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires compartió la entrevista junto al precandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y habló de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires. “Con Diego trabajamos juntos hace muchos años y nos conocemos de memoria. Logramos que hoy la ciudad de Buenos Aires tenga la tasa más baja de delitos desde que hay registros", remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, sostuvo que "esa misma actitud" es la que intentará llevar a la provincia de Buenos Aires y a todo el país en caso de alcanzar el sillón de Rivadavia. “En el conurbano bonaerense está el lugar más caliente de la droga y ahí vamos a enviar la Gendarmería. Vamos a reemplazar los controles fronterizos con el Ejército”, explicó. Además, destacó que “Diego va a trabajar del mismo modo que lo hizo en la Ciudad en el fortalecimiento de la Policía”.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández interpeló a la oposición de Juntos por el Cambio y se preguntó si sus dirigentes están dispuestos a volver a "contraer deuda, aumentar el desempleo, ajustar jubilaciones, destruir la educación y la salud" en el hipotético caso de ganar las próximas elecciones.

El jefe de Estado defendió las políticas ejecutadas durante su gestión, al responder en un hilo de Twitter a una publicación de campaña del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio (JxC), quien aseguró que el cambio "vamos a hacerlo, porque ya lo hicimos". "¿Vamos a hacerlo, porque ya lo hicimos?", se preguntó Fernández en respuesta a los dichos de Rodríguez Larreta.

Resulta que el jefe de Gobierno porteño había señalado que "están los que hablan de un cambio total y estamos los que lo hicimos. Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos". "Lo hicimos nosotros, estimados", señaló el presidente en respuesta a Rodríguez Larreta y Morales, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por la misma fórmula.

El presidente recordó que "JxC gobernó de 2015 a 2019", y apuntó: "Lo que sí hicieron, ¿volverían a hacerlo? Contraer la deuda, aumentar el desempleo, ajustar jubilaciones, destruir la educación y la salud...". En un video de campaña de JxC, que subió Rodríguez Larreta a Twitter, aparece Morales señalando que "están los que hablan de un cambio total y estamos los que lo hicimos", acompañado con imágenes y frases como "Revolución de energías limpias", "Mortalidad infantil más baja de la historia" y "Boom de turismo".

Sobre esos puntos, Fernández refirió: "¡Récord histórico de exportaciones! Consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, por ejemplo, con acuerdos internacionales en favor de la industria y el trabajo, recuperando PyMEs exportadoras que habían cerrado cuando gobernaban ustedes", y agregó "gracias por resaltarlo". Y amplió: "Mortalidad infantil más baja de la historia! Producto de políticas sociales que implementamos desde el Gobierno nacional, por ejemplo, con la Ley de los 1000 días o poniendo en marcha 280 obras y proyectos en hospitales y centros de salud. Gracias por reconocerlo".

Además, el jefe de Estado agregó: "¡Boom de turismo! Otra muestra de la inversión del Gobierno nacional, por ejemplo, en las ediciones del #PreViaje que también hicieron crecer el trabajo y la economía de cada destino. Gracias por promocionarlo". "¡Revolución de energías limpias! Es gracias a la inversión estatal y el fomento de la inversión extranjera para desarrollar parques eólicos y solares, proyectos vinculados al desarrollo nuclear, del carbonato de litio o el hidrógeno verde. Gracias por destacarlo", completó. En el cierre, el presidente puntualizó que "´los que hablan de un cambio total' son ustedes. Nosotros, lo que hicimos, no lo vamos a cambiar: haremos más y mejor". "Morales, mejor cuente lo que realmente hizo en Jujuy, así le avisa al pueblo argentino lo que quiere volver a hacer", finalizó, y subió un video sobre la violencia estatal durante la aprobación de la reforma de la Constitución de Jujuy, en junio pasado.