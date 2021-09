Rodríguez Larreta tras el triunfo de Juntos en las PASO: “Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo”

Tras el triunfo de Juntos por el Cambio en casi todo el país en las PASO 2021, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta aprovechó el momento para comenzar a mostrar su perfil para 2023. Por eso, habló desde uno de los vacunatorios de la Ciudad de Buenos Aires e hizo un análisis sobre lo que dejaron los resultados electorales.

Aunque no dio un mensaje claro sobre su futura candidatura presidencial para dentro de dos años, Rodríguez Larreta castigó con dureza al Gobierno Nacional y elogió a su tropa. Además, rogó por oposición que logre mantener la unidad por los próximos dos meses para confirmar los números de las PASO y sumar más diputados y senadores en ambas cámaras para lograr frenar leyes del oficialismo y aprobar las propias.

El discurso del jefe de Gobierno comenzó con la siguientes palabras: “Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que, con el kirchnerismo, con el peronismo en el gobierno, se ha podido mantener unida a la oposición. Es la primera vez. Gracias a esa unidad es que en el Congreso pudimos frenar iniciativas como, por ejemplo, los súper poderes que quiso obtener el Gobierno, pudimos frenar la ley de modificación de la Procuración, que hubiera sido un avance sobre la Justicia, o la reforma judicial misma. Todo eso gracias a la unidad”.

Y continuó: “Gracias a la unidad es que nos presentamos unidos en todo el país y que podemos decir que la oposición obtuvo un voto de confianza de la gente por la unidad. Una unidad que sigue la actitud de seguir sumando personas como López Murphy, Tetaz, Stolbizer o Carolina Losada en Santa Fe, y hace a diferentes visiones a nuestras propuestas”.

Por otro lado, Rodríguez Larreta afirmó: “Quiero felicitar a todos los candidatos de Juntos por el Cambio. En particular a Diego Santilli y a María Eugenia Vidal. Sé que es un momento difícil. Por eso es muy importante el valor de la unidad de la oposición. Tenemos un bloque de 100 diputados. Y con los resultados de ayer, tenemos perspectivas de hacerlo crecer. Un bloque de ese tamaño es el que nos permitió frenar iniciativas como las que nombré antes”.

Y envió un mensaje a la oposición completa: “Necesitamos una oposición unida. Porque de cara a noviembre no sólo tenemos la perspectiva de crecer en diputados para seguir frenando iniciativas, sino también de crecer en el Senado para que el Gobierno no siga teniendo la mayoría automática por motus propio. Los únicos que podemos frenar al kirchnerismo somos nosotros. Los únicos que podemos decirle basta, somos nosotros”.

En ese punto, explicó sobre el poderío que ostenta Juntos por el Cambio con el espaldarazo recibido tras estas elecciones: “Por la cantidad de diputados que tenemos y por la posibilidad de aumentar los senadores. Por eso somos los únicos que podemos frenarlos. Y también para proponerle leyes que permitan luchar contra el narcotráfico, de mejorar la seguridad, para proponer leyes que generen trabajo en Argentina. Para proponer leyes que permitan que los chicos nunca más se queden sin ir a las escuelas. Todo eso lo hacemos con la oposición unida”.



Por otra parte, dijo: “Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad’.



Y completó: “Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos queremos y votamos ayer. Gracias a todos los porteños, a todos lo argentinos que ayer fueron a expresarse, a los que nos votaron acá en la Ciudad de Buenos Aires ratificando el apoyo a este proceso de cambio que venimos haciendo hace varios años. También agradezco a los que nos nos votaron, que son un llamado de atención, que nos dicen que siempre podemos mejorar, por mas orgullosos que podamos estar por lo hecho”.