Romance en el Senado de la Nación: los secretos del noviazgo de Carolina Losada y Luis Naidenoff

La política le cambió la vida a Carolina Losada (49). Y en todos los sentidos. Después de una vida como modelo, conductora de noticieros y panelista, blanqueó que era radical y se candidateó a senadora. En su primera experiencia electoral, la rompió. En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) de septiembre de 2021 en Santa Fe cuando le ganó al resto de los precandidatos y sumó el 30% de los votos de la interna. Tras las generales de noviembre de 2021, ingresó al Senado y fue nombrada vicepresidenta segunda de la Cámara alta en representación de Juntos por el Cambio. Un mes después, Losada rompió su relación con Luis María Vayo, un fotógrafo y productor audiovisual con el que estuvo en pareja durante 17 años.

Con el correr de los meses, Losada se hizo un lugar en la alianza de Juntos por el Cambio. Mientras la mayoría la miraba de reojo, sobre todo los políticos vinculados a Mauricio Macri, Martín Lousteau y Elisa Carrió, hubo uno que la apoyó desde su llegada a la Cámara Alta: Luis Naidenoff, el senador radical de 55 años y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. Antes del triunfo electoral, el formoseño había participado de un acto encabezado por la rosarina en Santa Fe. Luego de las elecciones, ambos comenzaron a compartir reuniones, actividades públicas y demás encuentros partidarios.

Cada decisión y cada duda de Losada durante las primeras semanas como senadora contaron con los consejos y las respuestas de Naidenoff. Tras la confianza y el cariño que ella descubrió en él, dieron inicio a la construcción de un fuerte vínculo. Comenzaron a encontrarse fuera del ámbito del Senado y sus allegados creyeron ver en ellos una simple amistad. Se equivocaron. El formoseño ya lo había advertido en una reunión con otros dirigentes: “Ella se va a casar conmigo pero todavía no lo sabe”. Al escuchar esa frase, Losada solo sonrío.

Pasaron un par de meses, y llegó el blanqueo. El noviazgo entre Losada y Naidenoff nació de a poco. Y entre reunión y reunión en el Senado, se conquistaron. Ahora los encuentros no solo se dan en los despachos de uno u otro. También suelen compartir el almuerzo en el comedor de la Cámara Alta. Los testigos de esas citas dicen que están muy enamorados y que suelen trabajar juntos en maratónicas jornadas.

Antes de que la noticia salga a la luz, Carolina le contó a su ex pareja que había iniciado una relación con el formoseño. No quería dejar a su pareja durante 17 años con ningún tipo de duda. Además, los allegados a la rosarina revelaron que Losada y Vayo mantienen un vínculo más allá de la separación. “Son una familia. Fueron muchos años juntos y vivieron de todo. Así que ella no iba a permitir que Luis se enterara que había empezado a salir con otra persona sin avisarle”, revelaron conocidos de la ex panelista de Intratables.



Por el lado de Naidenoff, la tragedia pegó de lleno en su vida en 2018. El 18 de junio de ese año, la empleada doméstica que trabajaba en su casa de Formosa lo llamó y le dio la peor noticia: había encontrado a su esposa y a su hijo muertos. Tras la autopsia, los médicos determinaron que Cynthia Sonaridio, de 50 años, y Joaquín, de 16, fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Luego se descubrió que en el hogar del barrio San Francisco de los Naidenoff había una fuga de gas en la cocina. Agustina, la otra hija del senador, se salvó de milagro por no estar en la casa.

Según la investigación, Sonaridio cayó en la cocina. Como la puerta de ese ambiente quedó abierta, el escape de monóxido de carbono alcanzó también el primer piso, donde se encontraba Joaquín. A las siete de la mañana, el adolescente se levantó, se puso el uniforme del colegio y revisó el WhatsApp, así constaba la última conexión. Al salir del cuarto, cayó desvanecido entre la puerta y el pasillo de la planta superior. Las dos mascotas de la familia también fueron halladas sin vida.

Ahora el amor le trajo alegría a su vida después de una tragedia. Pero no es la primera vez que al formoseño se lo vincula con una famosa. En el verano de 2020, durante los carnavales que se desarrollaban en la provincia de Corrientes, salieron a la luz fotos de Naidenoff y Cinthia Fernández.

Ahí se lo veía al senador mientras, sonriente, tomaba de la cintura a la bailarina. Indignada, Cinthia había escrito en sus redes sociales: “Aclaro que la prensa de esta gente de estos políticos pidió q fuéramos al Palco a sacarnos una foto con estos dos q no se quienes son con todo el respeto. Nos pidieron varías fotos a Polino y a mi . Qué casualidad difunden fotos haciendo parecer otra”.