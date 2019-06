Rosca, candidatos y gatitos: enigma y misterio en el Instituto Patria a minutos del cierre de listas

Desde que abrió sus puertas en 2016, el Instituto Patria tiene una pequeña habitante felina que se llama, como el hogar que la aloja, Patria. Acostumbrada a los incesantes movimientos, sobre todo en los últimos tiempos, la gata suele escabullirse en la planta baja el búnker de Cristina Fernández de Kirchner. Fue involuntaria testigo de reuniones de alta rosca, charlas abiertas y reencuentros luego de años de una fría distancia.

Hoy no fue la excepción: en el Instituto Patria se instaló el búnker central del Frente de Todos en la previa del agitado y febril cierre de listas cargado de misterios y enigmas por las candidaturas. No es la única oficina del espacio que lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aunque es allí donde se afina el lápiz con los nombres, apellidos y, por sobre todas las cosas, lugares que ocuparán cada uno de los candidatos y candidatas. Además del Patria, había movimientos en la sede del PJ.

Hasta el Patria allí fueron llegando uno a uno intendentes, precandidatos, dirigentes gremiales, operadores y asesores de todo tipo. No se encuentra allí la ex presidenta, aunque lógicamente está al tanto de todas las negociaciones. Quienes comandan el encuentro son Máximo Kirchner y el diputado Eduardo “Wado” De Pedro: La Cámpora está otra vez al frente del armado. De algo no hay dudas: Sergio Massa será el primer candidato a diputado, aspirando a ser el presidente de la Cámara baja. El enigma está detrás: se menciona a Luana Volnovich y Leonardo Grosso como posibles candidatos.

A pesar de la incertidumbre, en el espacio confirmaban que estaba todo resuelto y buscaban bajarle el tono a las negociaciones de alta rosca que había por estas horas en el viejo ex petit hotel de la calle Rodríguez Peña al 80. Fue necesario un pequeño vallado para permitir el acceso de hombres como Fernando “Pino” Solanas (que en un momento se fue a firmar su candidatura a diputado nacional por la Ciudad y luego volvió) y de mujeres como la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, a quien se le vence su mandato en diciembre: ¿será candidata?

Los movimientos eran incesantes: varios intendentes se acercaron para terminar las negociaciones con las miras puestas en las candidaturas de la provincia de Buenos Aires, donde la fórmula Fernández-Fernández lleva como candidatos a Axel Kicillof y Verónica Magario. La disputa por la Legislatura bonaerense no tiene menos incertidumbre que la discusión por las candidaturas por la Provincia para el Congreso. Los jefes comunales reclaman un mayor protagonismo, luego de ceder lugar en la fórmula a gobernador.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama parecía mucho más claro: Matías Lammens será candidato a jefe de Gobierno porteño, aunque por ahora es un enigma quién lo acompañará. Sería una mujer y entre las mencionadas se encuentran la legisladora Victoria Montenegro y la periodista Gisela Marziotta. Fernando “Pino” Solanas encabezará la lista de diputados, y debajo podrían tener lugar la dirigente de La Cámpora Paula Penacca, el líder del Frente Patria Grande, Itaí Hagman – Juan Grabois pidió por él -, la diputada Victoria Donda y el parlamentario del Mercosur y muy cercano a Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, ex embajador argentino ante el Vaticano y uno de los hombres que tejió lazos para acercar a Grabois con Cristina, más de un año atrás.

La disputa por la Legislatura porteña, donde el kirchnerismo es minoría, también tiene algunos nombres particulares: la lista será encabezada por Claudia Neira, que renovará su mandato, acompañada por Claudio Ferreño y en tercer lugar irá Ofelia Fernández, la candidata más joven, de 19 años, ex presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. En cuarto lugar irá Javier Andrade y el quinto lugar sería para Cecilia Segura, actual auditora general de la Ciudad y autora de una de las denuncias por corrupción en la obra del Paseo del Bajo.

MASSA CANDIDATO Y LA LISTA FALSA VIRAL

Hasta ahora, la mayor certeza en el Frente de Todos es que Sergio Massa encabezará la lista de candidatos a diputados, tal como lo confirmó el propio líder del Frente Renovador en un evento del Grupo Clarín el martes por la mañana. Máximo Kirchner podría ser el tercero, y según cuentan a BigBang testigos de las agitadas negociaciones, todos los espacios tendían representación: el massismo, el PJ, el kirchnerismo, el sindicalismo y los intendentes, entre otros.

No se trata de un punto para nada menor, si se tiene en cuenta un dato concreto: es complicado garantizar una banca para todos en un contexto donde se busca cerrar la unidad, pero en el que se renuevan las bancas de 2015, donde el kircherismo y el massismo fueron por separado. La periodista Gabriela Pepe recordó en Letra P que en las últimas presidenciales, de las 35 bancas por la provincia de Buenos Aires Cambiemos se quedó con 12, el Frente para la Victoria con 14, el Frente Renovador con 12 y la izquierda con una. A eso se le debe sumar que las listas deben ser intercaladas entre un hombre y una mujer (o al revés) de acuerdo con la ley de paridad de género.

Por último, como si fuera poca la incertidumbre que habita en oficinas de rosca, WhatsApp de políticos y hasta la propia sede del Partido Justicialista en la calle Matheu, donde deben pasar a firmar cada uno de los candidatos, el viernes por la tarde comenzó a circular en las redes sociales la foto de una lista escrita a mano por un usuario de Twitter que de movida había aclarado que era pura especulación y cero información. Llegaron a darla por real varios medios y abrió lugar para todo tipo de especulaciones que, en medio de un ensordecedor silencio que se romperá pasada la medianoche, corren como agua por el río. Será cuestión de esperar.