Rossi, mano a mano con BBN: el campo, la interna de UxP y los palos a Bullrich y Larreta

Un rato antes de subir al avión en la primera gira junto a Sergio Massa y Eduardo Wado de Pedro, Agustín Rossi recibió en su despacho a BigBang. Distendido, se queja de que no puede hacer ejercicio como desearía. “Sólo los fines de semana”, reconoce, al tiempo que lo compara con su paso por la AFI cuando ejercitaba una hora diaria.

Un despacho con vista a Puerto Madero y al Centro Cultural Kirchner en cuya explanada se ven a familias participando de actividades en una tarde fría. Abierto al diálogo dejó definiciones sobre propios y ajenos. Ve a Marcos Galperín como “un dirigente político opositor más que un empresario” y reivindicó la expropiación de YPF.

Protagonista como jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, fue partícipe imprtante tanto en la aprobación de esa Ley como en el caso de la resolución 125, sobre la cual mantiene la necesidad de segmentar a los productores. Consideró que la Sociedad Rural no responde a sus bases, sino que “están claramente identificados con Cambiemos”.

Para el Jefe de gabinete “Patricia Bullrich tiene un problema, no sabe un pepino de economía” y lo contrasta con Sergio Massa que “sabe cuales son las decisiones económicas que hay que tomar y el camino”. Massa diferencia el armado de la fórmula que lo involucra de la génesis del gobierno de Alberto Fernández y Critina Fernández de Kirchner: “Espero que hayamos aprendido”. Y se animó a decir que vayamos anotando en el Libro Guiness a Sergio Massa como el primer ministro de Economía que gana elecciones con un 130% de inflación.

Rossi, sobre el tema de YPF, Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre) señaló que “lo mejor que pudieron hacer los dueños de YPF fue dejarse expropiar”. "Es una discusión que Galperín no sabe, no entiende, no le interesa o está claramente dedicado a ser un dirigente político opositor más que un empresario. No solamente es eso, he visto otras declaraciones que está claramente posicionado como un dirigente opositor. Y esta bien que lo blanquee, por algo se fue a vivir a Uruguay", disparó.

¿Qué pasó con YPF, cuál es la visión del gobierno?

-La Justicia norteamericana le negó una decisión soberana del estado argentino. Una Ley votada por mayorías especiales en el Congreso, que expropiaba el 51% de las acciones. El otro 49% se mantuvo en poder de los dueños y solo expropió lo que pertenecía a Repsol. El estatuto privatizado de YPF establece una cláusula para la expropiación: debe ser por el total de las acciones. Una condición que estaba destinada a impedir la reestatización por parte del estado. Lo que dicen nuestros abogados es que la Argentina es un país soberano y en ese marco hizo lo que le indicó la Ley votada en el Parlamento: expropiar el 51%.

¿Por qué se puso esa cláusula?

-Se hizo en la época de privatización del menemismo para evitar que se reestatice, porque significaría un costo mucho mayor. La Justicia ya falló y le dió la razón a un fondo que tiene inversiones comprando juicios, no para producir sino puramente especulativo.

¿Y el valor a pagar?

-Lo que se está discutiendo ahora es el monto. Depende de la fecha en que se hizo cargo el estado de la compañía. Nosotros decimos desde el día en que se hizo cargo el Estado Nacional, ellos desde que se hizo la intervención. También hay una discusión alrededor de la tasa de interés que se aplique, nosotros decimos cero.

¿Cómo da el balance de todos estos años?

-Son incalculablemente valorizados para la Argentina y el Estado Nacional, YPF dio ganancias de $ 5.000 millones el año pasado. Es la empresa argentina mñas importante desde el punto de vista estratégico. Vaca Muerta hoy no sería lo que es sin YPF explotando gran parte de ese macizo. La realidad es: la justicia estadounidense le da mayor valor al estatuto de una empresa que a una Ley del estado argentino.

¿Usted era el jefe del bloque en ese momento, como se aprobó?

-Se hizo con una mayoría aplastante, tanto en Diputados (208), como en Senadores (63) que decidió expropiar el 49% y no el 100%. En nuestra legislación una Ley tiene mayor valor que un estatuto.

La más aplaudida esta semana, en un ámbito que a usted no lo recibe bien, la Sociedad Rural fue Patricia Bullrich…

-¿Por qué concluye eso si no fui, porque considera eso?

Durante el conflicto de la 125, mientras Sergio Massa se reunía con dirigentes de la SRA usted era una de las principales espadas del gobierno de Cristina KIrchner. ¿Porque sostienen de ese sector que 15 años después la idea que el kirchnerismo los odia?

-A mí me parece que hay una diferencia entre el productor agropecuario y los dirigentes de las entidades agropecuarias. Esos dirigentes están claramente identificados con Cambiemos. No por nada uno de los exdirectores de la SRA terminó siendo ministro de Agricultura de Mauricio Macri (por Miguel Etchevere).

¿Cuál es la importancia para el Frente de Todos?

-Para nosotros el campo es un sector productivo de vital importancia para el desarrollo del país. Lo valoramos, ha incorporado paquetes tecnológicos a su actividad. Invertimos mucho en él. El INTA está destinado para ayudar a que los resultados de la cosecha de los productores sea favorable. El estado invirtió en la nueva cepa del trigo NH4 que es resistente a la sequía a través del CONICET con el trabajo de la investigadora Raquel Chan. Invertimos en Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias en todo el país. Es un sector dinámico, importante con el cual aspiramos a tener la relación más convergente y más articvulada posible.

Fue uno de los impulsores de la 125, supuesto origen de la “grieta”

-Yo no tengo ningún problema en hablar de la 125. En el año 2017 cuando fui candidato a diputado nacional, a nueve años de su sanción, saqué la cuenta lo que se hubieran ahorrado los productores de menos de 300 toneladas. Les bajábamos el valor al 25%, hubieran podido comprarse una Hilux…

¿Hoy mantiene esa idea?

-Sigo pensando que los derechos de exportación tienen que ser segmentados para los pequeños y medianos productores, que paguen menos que los grandes. Lamentablemente hoy es imposible pensar en un sistema similar por la sequía. Lo hizo Martín Guzmán, también Axel (Kicillof) cuando fue ministro de Economía. Esa es una mirada que tenemos. Después hay una dirigencia agropecuaria que se siente más cómoda co gobierno de derecha, cada uno elige como transcurre su vida.

Massa les habló allí…

-Sergio estuvo muy bien, clarificó las situaciones en la visita a la Rural. Dijo que las economías regionales no son 200, que son solamente 6 y serán levantadas el próximo 1º de setiembre. Y lo otro que dijo: muchachos, las propuestas tienen que estar sustentadas, si no tiene la solvencia macroeconómica no lo puede hacer.

¿Cómo ve las expresiones de Patricia Bullrich o de Ricardo López Murphy reivindicando el 2001?

-Bullrich tiene un problema, no sabe un pepino de economía. Ella fue a la Rural y dijo: “nosotros ya tenemos los dólares”. Cuándo la periodista le preguntó le explicó “no se de dónde, no lo podemos decir”. A los dos días fue a un canal y explicó: “El Fondo nos va a dar la plata para el blindaje”. En realidad, todos sabemos que esa plata que le dio el FMI a De la Rúa (Fernando) terminó en fuga de capitales y no resolvió absolutamente nada. De la Rúa concluyó su mandato renunciando anticipadamente. Uno de los problemas que tiene el debate político hoy en el caso de Bullrich es la falta de conocimiento de los problemas económicos de la Argentina. Es imposible gobernar hoy el país teniendo cero conocimeinto. Nosotros por suerte tenemos un candidato a Presidente que es ministro de Economía. Que sabe cuales son las decisiones económicas que hay que tomar y claramente cual es el camino.

¿Cabe la posibilidad que el FMI otorgue un nuevo préstamo?

-Hay que leer el informe de la Auditoría General de la Nación sobre el crédito. El 70% de los 45.000 millones de la deuda fue utilizada para pagar deuda tomada con el sector privado en el 2016 y el 2017. Macri se asustó porque no tenía para pagarla y en vez de sentarse y reestructurarla con tiempo fue al FMI y empleó ese dinero para abonarle. EL otro 30% fue para fuga de capitales.

Pero le prestarían a la Argentina…

-¿Más deuda con el Fondo? Solamente a alguien que no esté pensando en el bienestar de los argentinos, queremos salir del Fondo. Queremos tener las reservas necesarias para pagarle el 100% y esta mujer quiere endeudarnos más. Para que nunca más salgamos, es un grado de irresponsabilidad supina. Es notable…

¿Hay alguna diferencia con Horacio Rodríguez Larreta?

-Larreta sobre esto opina en contra, pero tampoco quiero meterme en las opiniones. Acá hay un eslabón perdido, estuvieron gobernando cuatro años. Todos los candidatos de la oposición tuvieron responsabilidades políticas en el gobierno de Macri. Milei (Javier) al único que sigue reivindicando de Juntos por el Cambio es a Macri y pasaron de ahí a criticaron a nosotros. Nunca les explicaron a los argentinos porque gobernaron tan mal. Larreta dice que tiene un plan que no lo explica, las explicaciones que da son muy endebles para bajar la inflación. ¿Por qué no le avisó a Mauricio que dejó una inflación del 55%?.

Se diferencia de Macri, en este momento está diciendo yo no voy a hacer lo que hizo Mauricio…

-Le hubiese avisado, era su Jefe de Gobierno en ese momento, un hombre con responsabilidades políticas. ¿No estaba viendo que no estaban acertando? ¿Nacieron de un repollo? No tuvieron responsabilidad de gestión ellos? Llevaron la inflación al 55% y hoy vienen y les dicen a los argentinos: “Che, mirá, los problemas que Macri generó, yo que estoy con Macri, los voy a resolver”. No es así.

Tanto él como Gerardo Morales dicen "lo que hicimos en nuestros distritos lo vamos a poder realizar en la Nación"...

-Por favor, que Morales no lo haga. Morales va a ser recordado por el brutal nivel de represión que está llevando adelante. En lugar de sentarse a dialogar y remover las causas que generaron una pueblada del pueblo jujeño apela claramente a la violencia institucional. Y además quiero decir una cosa, sobre todo en el caso de Rodríguez Larreta: no es lo mismo gobernar un municipio que gobernar un país.

Martín Llaryora le dijo gobernar con recursos es muy fácil…

-No es lo mismo, las problemáticas son distintas. Acompaño a quien tiene la mayor dimensión de estadista de todos los candidatos a Presidente. El que sabe cómo se maneja el Estado, el que sabe cómo pararse ante una situación una situación de crisis. El que está gobernando por una situación de escasez de reservas no generada por la gestión económica, sino por un hecho externo a la economía.

¿Romperíamos un libro Guinness si el ministro de Economía con un 130% de inflación es electo Presidente?

-Bueno, andá anotálo. (risas) Anotalo porque va a ser Presidente.

¿Cómo está la campaña? ¿Cuál es la respuesta en las recorridas?

-Nosotros estamos muy conformes con las expectativas crecientes que va generando la fórmula y sobre todo la figura de Sergio. Desde el momento en que se conoció la fórmula puso a nuestro espacio político en forma muy competitiva y sigue creciendo en forma permanente. La primera etapa, como dijimos, iba a estar dedicada a la gestión y ahí hubo un hito muy importanta: el gasoducto Néstor Kirchner. Mientras todos están pensando en el 13 de agosto nosotros inauguramos como principal obra previa, la infraestructura que estará para las próximas generaciones y no para las PASO. Hay que preguntarles: ¿Cuál es el proyecto de desarrollo de cambio? Nosotros tenemos una idea de cuál es el desarrollo del país y hacia dónde tiene tiene que ir. Atrasan en todo.

¿Un ejemplo de ello?

-En el área de Defensa, que conozco muy bien, son los únicos dirigentes políticos del mundo que plantean que sus Fuerzas Armadas dejen de hacer Defensa para hacer Seguridad Interior. Es anacrónico con el mundo en una guerra, todos los países a sus fuerzas armadas porque hay una situación de inestabilidad…

¿Pero no hay que atender el problema interno con las FFAA?

-Hay un escenario de tensión en el mundo con una guerra y vos le decís a tus Fuerzas Armadas: "No quiero que defensa y además tenés una potencia imperial que invade y está intrusando un pedazo de tu territorio". La querés sacar de ahí, es no entender lo que estaba pasando.

Hay una nueva mirada desde los gobernadores como Martín Llaryora tratando de equiparar desigualdades

-Nosotros claramente tenemos que que trabajar detrás de construir un país mucho mucho más equilibrado. La riqueza del país debe ser más armónica, sin tantas diferencias. Respetando las identidades, las idiosincracias y las economías de cada una de las regiones. Nuestra fórmula sale con un amplio consenso de los gobernadores. Vamos a estar con tres de ellos que estamos gobernando.

¿Cómo está llevando la Jefatura de campaña Eduardo Wado de Pedro?

-Muy bien. Es un dirigente muy capaz, muy inteligente con una muy buena relación con todos los sectores de nuestro espacio político y un fuerte conocimiento de las distintas realidades de la Argentina en su rol de ministro del Interior.

¿Cómo es el reparto de las tareas?

-A veces vamos a actividades juntos, otras en forma separada para potenciar las distintas acciones de la fórmula. No hay nada preestablecido lo vamos definiendo cada una de las semanas y vamos viendo a que lugar asiste. A veces va Sergio solo, otras vamos juntos como en el caso de la CGT o esta gira por el interior del país.

Las discusiones en el Frente de Todos pusieron en evidencia que no hubo un acuerdo claro al inicar el gobierno de Alberto Fernández cuando Cristina lo ungió como candidato. ¿Piensa que será distinta esta oportunidad en caso de ganar Unión por la Patria?

-Obviamente la experiencia siempre ayuda y yo espero que nosotros hayamos aprendido estos cuatro años de coalición. Creo que va a ser una coalición con algunas cosas similares y con otras distintas, sobre todo lo que significa desde la concepción de la fórmula. La construcción de la fórmula de Cristina y Alberto fue una decisión de Cristina claramente, obviamente con el acuerdo Alberto.

¿Y donde radicó la diferencia más importante esta vez?

-La construcción de la fórmula de Sergio y mía fue más colegiada, con la participación de los gobernadores, Cristina, Alberto y el movimiento obrero. Así que espero que este armado en conjunto de esta etapa, también le permite al Presidente, en este caso a Sergio, tener por lo menos una mesa donde estén todos estos actores y algunos más representados. Y de esta manera le permitan legitimar o validar decisiones trascendentes que uno tiene que tomar en ejercicio del poder.

Más allá de eso, las decisiones trascendentes, las tomará en soledad o habrá consulta …

-El Presidente va a tener todas las atribuciones que le da la Consitutción Nacional, la presidencia en la Argentina es unipersonal. Después, los mecanismos que cada dirigente tiene en cuanto la toma de decisiones son mecanismos propios. En este caso yo lo que estoy diciendo es que podría existir un mecanismo de estas características. Pero fundamentalmente es que la génesis del gobierno de Alberto y Cristina es distinta a la que culminó dando la fórmula Massa-Rossi.

¿La tarea del Presidente en este momento?

-Lo veo muy bien. Me parece que hubo un enorme logro institucional y político para la Argentina en esta reunión de Unión Europea y la Celac. La mención de Malvinas como un territorio en disputa, ha sido un éxito diplomático importantísimo. Eso es una gran tarea del Presidente y también del Canciller Santiago Cafiero. Una gran labor del Presidente que ha fortalecido la presencia de Argentina en la región.