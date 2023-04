Rossi volvió a comparar a Macri y a Milei: "La diferencia es el largo de la mecha de la dinamita"

Las elecciones presidenciales se acercan y la grieta cada vez es más profunda. Este lunes Agustín Rossi, jefe de Gabinete, comparó a dos integrantes de la oposición y remarcó que el actual presidente Alberto Fernández, será quien decida o no lugar la posibilidad de que haya un nuevo candidato en Frente de Todos: "La diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita".

Si bien Rossi afirmó que aún no se sabe si Fernández irá o no por la reelección, para él es primordial su postulación, ya que a raíz de eso se definirá cómo continuará la situación en el FDT: "En el caso que el Presidente busque la reelección, yo voy a acompañar al Presidente, y, en el caso de que el Presidente decida no ser candidato, será otra la situación, que merecerá las evaluaciones correspondientes".

En base a esto, y en comunicación con El Destape, Rossi reveló que si el Presidente decide no postularse, él podría hacerlo pero que de todas formas será un tema a conversar. "Si el Presidente decide que no va a ser, voy a evaluar esa posibilidad".

Por otra parte, el jefe de Gabinete contó que el año electivo, a diferencia de los anteriores, plantea dos escenarios diversos: “Nos enfrentamos a dos oficialismos: el que gobernó desde el 2015 al 2019 y los que gobernamos entre 2019 a 2023. Eso implica discutir modelos y los modelos se discuten con resultados" , haciendo alusión a Juntos por el Cambio.

"Si el peronismo resuelve bien sus cuestiones internas, en su conjunto y en lo nacional, es el único espacio que tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta", manifestó. Con respecto a la inflación que atraviesa Argentina, la cual en marzo fue la más alta de América Latina, el ex Ministro de defensa culpó al gobierno de Mauricio Macri y consideró que aún se están resolviendo las consecuencias que él dejó.

"Son el único espacio político del mundo que quiere bajar la inflación con más inflación. El Frente de Todos está tratando de resolver los problemas que generaron ellos entre el 2016 y el 2019”, afirmó Rossi cuatro días después de que la inflación de marzo marcara que fue la más alta del gobierno de Alberto Fernández y la más alta en los últimos 21 años.