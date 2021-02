Rotondas, canillas y hasta carteles: las inauguraciones más descaradas de los funcionarios

En las últimas horas, el intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandon (Juntos por el Cambio), fue noticia porque inauguró un cartel. Sí, así como lee, el jefe comunal de la localidad chubutense festejó la instalación de un cartel.

“Hoy, junto con la Secretaria de Turismo, el diputado Nacional @NachoTorresCH (Ignacio Torres), la Concejal @maruedominguez (Maru Domínguez), inauguramos el nuevo cartel de Puerto Pirámides en la Ruta Nacional 3", escribió en su cuenta de Twitter.

Al tuit lo acompañó con dos fotos. Una, del mencionado cartel que indica que a 80 kilómetros de distancia está su localidad y el atractivo que cada temporada convoca a miles de turistas en la Península Valdés: las ballenas. La otra imagen es de él y los funcionarios que lo acompañaron, con el cartel de fondo.

Las inauguraciones de obras que terminan siendo chiste en las redes sociales no discriminan partidos políticos. Una de las más famosas es la que protagonizó la ex presidenta, actual vice, Cristina Fernández de Kirchner en 2011 cuando en La Matanza, provincia de Buenos Aires, inauguró una canilla.

Pero no utilizó las redes sociales como el caso anterior. No, lo hizo a través de una cadena nacional. En su momento, desde presidencia enviaron además la foto de la ex presidenta abriendo la canilla y otra abrazando casi al borde del llanto a una señora que vivía en la zona.

Siguiendo con el tema agua, y más cerca en el tiempo, las participaciones de la primera dama Fabiola Yañez están a la orden de día. En noviembre del año pasado ella “posibilitó” (palabra que utilizaron desde Presidencia y replicaron algunos medios) la perforación de un pozo de agua en la provincia del Chaco.

La primera dama no maneja el presupuesto, no es ingeniera y tampoco tiene relación alguna con la obra en términos reales. Pero, “posibilitó”. Ese no fue la única participación de Yañez. A los pocos meses “articuló” una “enlace solidario” entre la constructora Tabay S.A y el municipio de Santa Ana, de la provincia de Misiones, para la provisión de agua potable para una escuela.

Para no dejar el norte del país nos trasladamos a Salta en donde en el año 2017 el ex gobernador, Juan Manuel Urtubey se encargó personalmente de inaugurar una calle de adoquines y un lomo de burro.

Todo sucedió en enero del 2017 en una calle en la localidad de Cachi; lo humilde de la obra no impidió realizar el corte de cinta, la cual fue colocada frente a un improvisado auditorio con sillas de plástico y equipo de sonido para que Urtubey pueda dar su discurso inaugural.

Urtubey afirmó que “esa es la forma de gobernar”, en referencia a los adoquines y la loma de burro inaugurados, y añadió que es una obra de “infraestructura muy importante y necesaria para los distintos pueblos y comunidades”.

Y si hablamos de inaguraciones insólitas no podemos dejar de lado la rotonda. Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, realizó una breve ceremonia para inaugurar una rotonda el año pasado en plena campaña electoral. Sin

La estructura fue instalada sobre la avenida Calixto Calderón, en el marco del Día de la Seguridad Vial, por lo que contó con la presencia del secretario de Seguridad, Arturo Pertosa.

Según comentó Britos, la iniciativa tuvo lugar con el fin de prevenir los accidentes de tránsito: “Desde el 2016 venimos trabajando con esta política de estado en pos de reducir los accidentes viales, y apostando al cambio cultural necesario para perfeccionar la seguridad vial".